Pampers introduceert in Nederland aparte inzameling van luierafval voor recycling

Pampers, AEB, TerraCycle en FaterSMART kondigden gisteren aan hun krachten te hebben gebundeld om luierafval in te zamelen met innovatieve luierrecyclebakken. De inzamelingspilot, die deze week in Amsterdam werd gelanceerd, is wereldwijd de eerste in zijn soort en wordt gefaciliteerd door de Gemeente Amsterdam. Met de inzamelingspilot willen de partners vooral leren van gezinnen: wat werkt voor hen bij het scheiden van luierafval? De pilot is een cruciale stap om luierrecycling tot leven te kunnen brengen in Nederland en biedt ouders een geavanceerde techniek om gebruikte luiers in de toekomst te recyclen.

Recent onderzoek onder Nederlandse ouders* laat zien dat bijna 70% zou meedoen aan een luierrecyclingproject en dat 82% van de Nederlandse ouders het niet erg zou vinden om zijn of haar luierafval te scheiden van het andere afval. Daarnaast geeft de helft van de Nederlandse ouders aan dat zij luierrecycling primair de verantwoordelijkheid vinden van luierproducenten. Dit past in de plannen van de Nederlandse overheid om de maatschappij en het bedrijfsleven om te vormen tot een circulaire economie waarin alle grondstoffen in 2050 recyclebaar moeten zijn**.

Inzamelingspilot in Amsterdam Zuidoost & Amsterdam Oost

Ongeveer 200 gezinnen kunnen meedoen aan de inzamelingspilot. Deze start met tien luierrecyclebakken in twee wijken in Amsterdam: Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Oost. Ouders kunnen luierafval van alle merken deponeren in de bakken op locaties die zij vaak bezoeken, zoals kinderdagverblijven en drogisterijen. De luierrecyclebakken zijn ontworpen door innovatief recyclingbedrijf TerraCycle en kunnen door ouders worden geopend met de speciale Pampers Recycling app. Daarnaast laat de app zien waar de dichtstbijzijnde bak staat en wordt de positieve bijdrage aan het milieu bijgehouden.

Een geavanceerde luierrecyclingtechnologie

De geavanceerde luierrecyclingtechniek die in de toekomst in Nederland geïntroduceerd wordt, is ontwikkeld en gepatenteerd door FaterSMART, een bedrijfsonderdeel van Fater, een joint venture van Procter & Gamble en Angelini Group (producent van Pampers in Italië). Deze machine gebruikt hoge temperatuur en stoom onder druk om menselijke ontlasting te scheiden van de materialen: het steriliseert de producten en neutraliseert de geur. Een specifiek mechanisch systeem scheidt plastic, cellulose en super absorberend materiaal van elkaar. Deze grondstoffen worden gebruikt om nieuwe materialen mee te produceren. Zo wordt cellulose gebruikt voor de productie van stoffen tassen, super absorberend materiaal voor gebruik in verschillende vocht absorberende producten en plastic voor de productie van luieremmers of flessendopjes.

Raquel Smolders, woordvoerder Pampers in Nederland: “Het recyclen van de grondstoffen tot producten van een hogere waarde is een belangrijke stap voor P&G in haar bijdrage aan de circulaire economie. Als bedrijf dat luiers produceert, voelen wij ons verantwoordelijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van baby’s, maar geloven we ook dat het deel van onze verantwoordelijkheid is om te zorgen voor de wereld waar onze kinderen in opgroeien. Wij vinden dat ouders niet hoeven te kiezen tussen wat goed is voor hun kleintje en wat goed is voor de planeet. Daarom doen wij ons best om voor zowel baby’s als de planeet te zorgen.”

De technologie wordt op dit moment al op industriële schaal toegepast in Italië en zal in samenwerking met AEB geïntroduceerd worden in Amsterdam als eerste stad in Nederland en als eerste plaats buiten Italië. Samen met de andere partners van het project onderzoekt AEB de bouw van een fabriek op haar terrein in Amsterdam. Om luierrecycling tot een succes te maken, wordt nu de eerste stap geïntroduceerd: leren hoe luierafval het beste ingezameld kan worden en hoe luierinzameling opgeschaald kan worden in samenwerking met ouders, retailers en gemeenten.