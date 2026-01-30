Het Nederlandse Repaid heeft van de Deense afvalinzamelaar Verdis A/S opdracht gekregen voor het bouwen van een grootschalige recyclinginstallatie voor wegwerpluiers. De installatie, die januari 2027 operationeel moet zijn, komt vlak buiten Kopenhagen te staan. Jaarlijks kan deze in de eerste fase tot 10.000 ton gebruikte luiers en incontinentiemateriaal verwerken. De recyclingtechnologie van Repaid maakt gebruik van thermische drukhydrolyse, waarbij tot 95% van de materialen wordt teruggewonnen. Dit levert een aanzienlijke CO₂-besparing op. De impact van luierrecycling heeft enorme potentie: inwoners van Kopenhagen gebruiken naar schatting 46 miljoen luiers per jaar. Luierafval vormt, zowel in Denemarken als in Nederland, minstens 7% van het restafval uit huishoudens.

Van vieze luier naar autodashboard

“We zijn ontzettend blij dat de gemeenten Kopenhagen en Frederiksberg met Verdis deze belangrijke stap zetten richting duurzamere afvalverwerking. Luiers zijn een noodzakelijk wegwerpproduct voor veel gezinnen, en juist hier levert recycling de grootste milieuwinst op,” aldus Jouke Elsinga, CEO van Repaid.

Dankzij het recyclingproces gaan waardevolle grondstoffen niet langer de verbrandingsoven in, maar kunnen ze op efficiënte wijze worden hergebruikt in hoogwaardige toepassingen. De kunststof korrels die worden teruggewonnen, dienen weer als grondstof voor bijvoorbeeld je autodashboard of montagesystemen voor zonnepanelen.

Geslaagd experiment

Het initiatief voor de nieuwe installatie volgt op een succesvol experiment in 2022 met het inzamelen van luiers in de gemeente Kopenhagen. Het experiment toonde aan dat inwoners goed in staat zijn luiers te scheiden, wat de weg vrijmaakte voor een tender die gewonnen werd door Verdis. Repaid gaat nu voor Verdis de nieuwe installatie realiseren in Hvidovre, net buiten de Deense hoofdstad.

“Het klimaatvoordeel van recycling van luiers in plaats van verbranding is groot. In Kopenhagen hebben we veel jonge kinderen, dus het potentieel is enorm,” zegt wethouder Techniek en Milieu Line Barfod (EL).

Nederland loopt voorop

Voor Repaid is het de volgende luierrecylingfabriek die zij bouwen. De scale-up uit Wageningen ontwikkelde eerder al een vergelijkbare installatie met afvalenergiecentrale ARN in Weurt. De technologie is daar naadloos geïntegreerd in de bestaande AEC-installatie. In Denemarken wordt nu een nieuwe fabriek gebouwd die profiteert van de opgedane ervaring en de nieuwste innovaties.

“Met de realisatie van een speciale luierrecyclingfabriek in Denemarken wordt de Repaid-technologie beter schaalbaar en herhaalbaar binnen Europa, en levert het project een directe bijdrage aan een toekomstbestendige circulaire economie.” legt Simon Frans de Vries, project development manager bij Repaid, uit.

Past in Europese doelen

Met deze stap komt Denemarken ook dichter bij het behalen van de doelen in de recent gepresenteerde Clean Industrial Deal van de Europese Unie, waarin circulariteit en decarbonisatie centraal staan. Doel is dat in 2030 24% van de materialen circulair wordt gebruikt (CMUR). Nederland loopt voorop met nu al een CMUR van meer dan 24%, wat kansen biedt voor de export van Nederlandse technologieën zoals die van Repaid.

Planning

De bouw is gestart, zodat begin januari Deense luiers worden gerecycled. In eerste instantie is de technische capaciteit tot 10.000 ton per jaar, maar dit kan snel worden uitgebreid naar 15.000 ton per jaar – als de inzameling ook verder wordt ontwikkeld.

Repaid maakt met deze stap de weg vrij voor meer internationale toepassingen van circulaire luierverwerking. Dit levert een essentiële bijdrage aan de Europese doelstellingen voor 2030.

Over Repaid

Repaid is een pionier in de circulaire economie, gespecialiseerd in de hoogwaardige verwerking van complexe afvalstromen zoals luiers en incontinentiemateriaal. Met meer dan 40 jaar ervaring in de recyclingindustrie ontwikkelde het team de gepatenteerde Thermal Pressure Hydrolysis (TPH) technologie. Hiermee transformeert Repaid tot 95% van het luierafval – dat normaliter 8% van het restafval vormt – naar waardevolle grondstoffen zoals plastic granulaten en cellulose, zonder gebruik van chemicaliën. Vanuit de visie van de Clean Industrial Deal ondersteunt Repaid gemeenten, zorginstellingen en afvalverwerkers bij het realiseren van hun klimaatdoelstellingen en de transitie naar een toekomstbestendige, circulaire industrie.