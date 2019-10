Pakketten bij ‘niet thuis’ direct naar PostNL-locatie leidt tot CO2-besparing

De online markt is sterk in beweging. PostNL speelt daar voortdurend op in door de pakketbezorging zo goed mogelijk op zowel de groei als de wensen van verzenders en ontvangers af te stemmen. Met als doel pakketten in één keer bij de ontvanger af te leveren: waar en wanneer zij dat willen. Dat lukt in 95% van de gevallen bij de eerste bezorgpoging. Als gekozen is voor thuisbezorging wordt het pakket altijd één keer thuis aangeboden. Lukt het de bezorger niet om het pakket thuis af te leveren, dan gaat het vanaf nu direct naar de dichtstbijzijnde PostNL-locatie. Klantonderzoek heeft uitgewezen dat de meeste ontvangers dat graag willen. Op deze manier kunnen ontvangers hun pakket daar namelijk een dag eerder dan voorheen ophalen. Omdat pakketten geen tweede keer meer mee hoeven in de bus scheelt dat onnodige kilometers en dus CO2-uitstoot.

Controle over bezorging

PostNL werkt er hard aan om de pakketbezorging zo goed mogelijk op zowel de groei als de wensen van verzenders en ontvangers af te stemmen. In de afgelopen jaren zijn er steeds meer mogelijkheden toegevoegd om ontvangers meer controle over de bezorging van hun pakket te bieden en ook webwinkels bieden regelmatig meer dan één bezorgoptie aan. Daardoor slaagt PostNL er inmiddels in om zo’n 95% van de pakketten al bij de eerste bezorgpoging af te leveren. Uit ervaring blijkt dat een groot deel van de ontvangers waarbij de eerste bezorgpoging niet slaagde, ook bij de tweede poging niet thuis is. En uit klantonderzoek weten we dat de meeste ontvangers liever willen dat deze pakketjes direct naar een PostNL-locatie worden gebracht. Dan zijn deze pakketten namelijk een dag eerder beschikbaar. Er zijn op dit moment zo’n 3.300 PostNL-locaties in Nederland dus er is er altijd een in de buurt.

Niet meer voor niets in de bus

Omdat pakketten geen tweede keer meer mee hoeven in de bus scheelt dat onnodige kilometers en dus CO2-uitstoot. De ruimte in pakketbussen wordt beter benut en daarmee kan PostNL die capaciteit optimaler inzetten. Dat is nodig want het aantal pakketten groeit nog steeds gestaag en de laatste twee maanden van het jaar is het extra druk.