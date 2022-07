PostNL bezorgt pakketten in de binnenstad van Den Haag vanaf nu ook met kleine, uitstootvrije LEVV’s (licht elektrische vrachtvoertuigen). Dit zal de leefbaarheid van de binnenstad ten goede komen: de wagentjes zijn stil, schoon, smal, wendbaar en overlastarm. Vanuit het PostNL pakkettensorteercentrum in Den Hoorn worden de pakketten naar de kleine LEVV-stadshub in de Uitenhagestraat aan de rand van het centrum van Den Haag gebracht. Vanuit daar worden pakketten bij consumenten en bedrijven in de Haagse binnenstad bezorgd.

Liesbeth van Tongeren, wethouder Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie van Den Haag: “Als gemeente Den Haag doen we veel om ervoor te zorgen dat pakketten op een schonere manier worden bezorgd. Zo is er een milieuzone waar de meest vervuilende vrachtwagens niet in mogen. We stimuleren met de landelijke Green Deal dat leveranciers straks alleen met hun schoonste vrachtwagen of bestelbus spullen komen brengen. Ik zie steeds meer mooie duurzame initiatieven in de stad. Goed om te zien dat we samen zorgen voor een schone en leefbare stad.”

Barry Nieuwland, chauffeur PostNL: “Ik ben blij dat we in mijn Haagse binnenstad pakketten nu met LEVV’s bezorgen. Met deze smalle wagentjes kunnen fietsers makkelijker passeren en kunnen we in elke steeg bezorgen. Ik rij er graag in, want ze manoeuvreren overal makkelijk tussendoor en ik krijg veel positieve reacties. En omdat ze elektrisch zijn, rijden ze schoner en stiller. Dat is fijn voor de omgeving en het klimaat en het maakt deze vorm van bezorging extra geschikt voor in de binnenstad van Den Haag.”

Uitstootvrij bezorgen

PostNL werkt voortdurend aan innovaties en oplossingen om bij te dragen aan de transitie naar een duurzame economie en samenleving. De LEVV’s zijn onderdeel van de ruim 2100 elektrische voertuigen van PostNL. Daarnaast is 50% van het eigen wagenpark duurzamer door de inzet van biogas, BIO-LNG, duurzame brandstof en elektrische busjes. Dankzij onze duurzame sorteercentra worden post en pakketten 100% CO₂ – neutraal gesorteerd. Op 96% van de Nederlandse huisadressen bezorgt PostNL de post en brievenbuspakjes uitstootvrij. In de stadscentra wordt steeds meer met kleine, duurzame voertuigen zoals cargobikes en LEVV’s bezorgd. Den Haag is na Arnhem en Groningen de derde stad in Nederland waar PostNL met LEVV’s pakketten rondbrengt. De LEVVS´s worden in Nederland geproduceerd en zijn speciaal voor PostNL doorontwikkeld voor pakketbezorging.

Stadshub voor gebundeld zakelijk transport

Voor een schonere en bereikbare stad, biedt PostNL ook andere slimme oplossingen. De in 2020 geopende Haagse hub is daar een goed voorbeeld van. Vanuit deze hub bevoorraadt PostNL Stadslogistiek zo´n 220 locaties in de stad van het Rijk en andere overheden en bedrijven. Leveranciers kunnen hun goederen (houdbare kantoorartikelen zoals printerpapier en sanitaire producten) voor bedrijven afleveren bij de hub aan de rand van de stad waar alles wordt gebundeld. Dit scheelt vervoersbewegingen en CO₂-uitstoot in de stad, want de goederen worden daarna in één keer met kleine, elektrische vrachtwagens bezorgd.

Duurzaamheid bij PostNL

PostNL behoort tot de beste 1% van de in totaal 75.000 onderzochte bedrijven wereldwijd op het gebied van duurzaamheidsprestaties, volgens EcoVadis. Lees hier meer over duurzaamheid bij PostNL.