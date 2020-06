Pakketjes zonder doos: bol.com pakt dit jaar 7 miljoen artikelen niet in

Bol.com gaat dit jaar tweemaal zoveel artikelen versturen zonder kartonnen verzenddoos ten opzichte van vorig jaar. Daarmee bespaart bol.com een enorme hoeveelheid verpakkingsmateriaal en brengt het de eigen CO2-uitstoot verder terug. Het online platform begon in 2019 met het schrappen van de herkenbare doos bij 3,5 miljoen artikelen. In 2020 worden naar verwachting 7 miljoen artikelen niet meer ingepakt voor verzending. Alleen wanneer het echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de bescherming van het artikel, pakt bol.com een artikel zo duurzaam mogelijk in. Momenteel is ongeveer 20 procent van de totale CO2-uitstoot van bol.com afkomstig van verpakkingen.

Klimaatneutraal winkelen in 2025

“Uit het oogpunt van duurzaamheid willen we geen onnodige verpakkingen verzenden”, legt Jori Ebskamp, MVO-lead bij bol.com, uit. “En hetzelfde geldt voor het opvulmateriaal dat er in die kartonnen dozen gaat. Daarom zijn we in 2019 begonnen met het niet meer inpakken van artikelen als ventilatoren, frituurpannen, strijkijzers, printers, koffiezetapparaten en luiers. De eigen verpakking van deze artikelen is stevig genoeg voor het transport vanaf ons magazijn tot aan de voordeur van de klant. Daar plakken we alleen nog een verzendlabel op.”

Bol.com bespaart zo een enorme hoeveelheid verpakkingsmateriaal én de CO2-uitstoot die met de productie daarvan gepaard gaat. Bol.com streeft naar klimaatneutraal winkelen in 2025, wat betekent dat de directe voetafdruk wordt teruggebracht tot 0 gram CO2-uitstoot per pakket. Door het zoveel mogelijk schrappen van de verzenddoos komt deze ambitie weer een stap dichterbij.

Luchtbedden en kerstbomen

De afgelopen maanden nam bol.com het hele assortiment van 23 miljoen artikelen onder de loep om kritisch na te gaan wat er allemaal zonder bol.com-doos verstuurd kan worden. Ebskamp: “Daarnaast onderzoeken collega’s in het distributiecentrum welke artikelen met een kleine aanpassing aan de originele verpakking nog meer geschikt zijn voor onverpakt verzenden. Deze informatie delen we met onze leveranciers, die de verpakkingen op hun beurt weer geschikt maken voor online winkelen. Zo kunnen we ieder jaar weer meer artikelen zonder kartonnen doos verzenden. Nu bijvoorbeeld ook glijbanen, luchtbedden, buggies en kerstbomen.”

Ook verkooppartners duurzamer

Inmiddels verkopen meer dan 30.000 verkooppartners hun artikelen via bol.com. Een deel van hen besteedt daarnaast de logistiek uit aan het online platform en slaat de voorraden op in het distributiecentrum van bol.com. Bol.com beoordeelt of ook deze artikelen geschikt zijn om, eventueel na een kleine aanpassing, onverpakt te verzenden. Hiermee wil bol.com ook partners ondersteunen om duurzamer te verpakken en bezorgen.