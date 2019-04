Bol.com pakt uit door ruim 3,5 miljoen artikelen niet in te pakken

Bol.com schrapt in 2019 waar mogelijk de blauwwitte bol.com-doos. Dit jaar nog worden circa 3,5 miljoen artikelen zonder de herkenbare bol.com-doos verstuurd. Is de kartonnen doos noodzakelijk voor de bescherming van het artikel, dan verpakt bol.com het op een zo verantwoord mogelijke manier. Zo introduceert bol.com ook een verzendzak van gerecycled plastic en wordt het gebruik van karton en opvulmateriaal beperkt. Dit zorgt voor minder loze lucht in pakketjes, waardoor er minder transportbewegingen zijn. Deze duurzame verpakkingsmaatregelen zijn onderdeel van de ambitie van bol.com om de CO2-uitstoot per pakket terug te brengen naar 0 gram in 2025.

Olaf van den Brink, directeur Logistiek van bol.com: “Als webwinkel die duurzaam en verantwoord wil ondernemen, is efficiënt verpakken momenteel een van onze grootste uitdagingen. Maar waarom zou je artikelen als e-commercebedrijf überhaupt nog in een doos inpakken als dat eigenlijk niet nodig is? Voor artikelen als ventilatoren, frituurpannen, strijkijzers, printers, koffiezetapparaten en luiers biedt de eigen verpakking van het artikel al genoeg bescherming. Het verzenden van minstens 3,5 miljoen artikelen per jaar zonder bol.com-doos is een belangrijke stap richting klimaatneutraal winkelen bij bol.com in 2025. We weten dat we nog veel stappen moeten zetten om onze doelstellingen te realiseren, maar door het elke dag beter te doen, halen we een nog duurzamere e-commerce dichterbij.”

Verpakkingen maken ongeveer 20 procent uit van de totale CO2-uitstoot van bol.com. Omdat dit een substantieel aandeel is, kan bol.com met duurzame verpakkingsmaatregelen een aanzienlijke impact maken op het verkleinen van de directe ecologische voetafdruk.



Afbeelding: voorbeeld van een artikel dat zonder bol.com-doos verstuurd kan worden

Verzendzak

De nieuwe verzendzak van bol.com is voor 100 procent gemaakt van gerecycled plastic. Hiermee worden artikelen als rugzakken, handdoeken, sokken en kleding op maat ingepakt. Zo kunnen meer pakketjes per bezorging mee. De CO2-reductie wordt echter met name behaald doordat dit verpakkingsmateriaal lichter is. In vergelijking met de kartonnen doos die het vervangt, levert de verzendzak naar verwachting een CO2-reductie van 90 procent per verpakking op. Deze schatting is door het gerenommeerde duurzaamheidsadviesbureau Sustainalize gevalideerd met hun Externalize-methode. Een boodschap op de verzendzak om deze ook weer te scheiden bij het plastic afval, maakt klanten attent op de mogelijkheid te recyclen.

Geavanceerde inpakmachines

Naast het efficiënt handmatig inpakken, wordt in het fulfilment center van bol.com in Waalwijk bovendien gewerkt met geavanceerde inpakmachines. Op die manier wordt loze ruimte in pakketjes zoveel mogelijk voorkomen. Bol.com heeft sinds 2015 als een van de eerste bedrijven in Europa een automatische verpakkingsmachine die de verpakking precies afstemt op het artikel. Inmiddels maakt bol.com gebruik van 7 van deze inpakmachines, met een vermindering van de CO2-uitstoot als gevolg. De komende jaren zal dit aantal groeien naar ruim 25 inpakmachines, en blijft bol.com experimenteren en innoveren op dit onderwerp.