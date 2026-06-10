Drinkwater is te kostbaar om het maar één keer te gebruiken. Nijhuis Saur Industries, onderdeel van de Saur Group en Aveco de Bondt tekenen op PROVADA een samenwerkingsovereenkomst, gericht op het verminderen van drinkwatergebruik in de gebouwde omgeving Hun gezamenlijke doel: gebouwen en wijken die water lokaal opvangen, zuiveren en hergebruiken om zo minder afhankelijk te worden van het drinkwatersysteem.

Samen bouwen aan waterzuinig wonen

Drinkwater wordt schaarser, het klimaat grilliger en de druk op riolen en waterzuivering groter. Tegelijk verwachten gemeenten, waterschappen en ontwikkelaars steeds vaker dat nieuwe gebouwen en wijken zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun watergebruik.

Precies daar ligt de kracht van deze samenwerking. Aveco de Bondt en Nijhuis Saur Industries maken het mogelijk om water daar te hergebruiken waar het valt: in het gebouw en in de wijk. Dat vermindert de druk op het watersysteem en maakt gebieden weerbaarder tegen droogte.

Nijhuis Saur Industries, inclusief haar dochteronderneming Natural Systems Utilities, draagt bij aan het bredere waterhergebruikportfolio van de Saur Group, naast andere gespecialiseerde bedrijven zoals Odalie. Samen stellen deze complementaire expertisegebieden de Groep in staat om een breed scala aan waterhergebruiktoepassingen te realiseren binnen gemeentelijke, industriële en gebouwgebonden omgevingen.

Wat de samenwerking oplevert

Door krachten te bundelen kan het drinkwaterverbruik tot 50% of meer worden verminderd, neemt de belasting van riolen en waterzuivering af en ontstaan gebouwen en wijken die beter bestand zijn tegen droogte, in lijn met ESG-doelstellingen en actuele wet- en regelgeving.

“Door de toenemende netcongestie staat de beschikbaarheid echter onder druk, met directe gevolgen voor onder meer de woningbouw en toekomstige gebiedsontwikkelingen. Samen met Aveco de Bondt versnellen we de toepassing van innovatieve en toekomstbestendige Drinkwaterbesparingsoplossingen in de gebouwde omgeving. ” -Eugen Goudsmith, CCO, Nijhuis Saur Industries

Samenwerking als sleutel tot versnelling

De samenwerking tussen Aveco de Bondt en Nijhuis Saur Industries is begonnen aan de Heuvelstraat in Silvolde. Daar ontwikkelden zij samen met Gemeente Oude IJsselstreek, Wonion, Waterschap Rijn en IJssel en Vitens een woonwijk die volledig op eigen water kan draaien. Huishoudens vangen water lokaal op, zuiveren het met de technologieën van Nijhuis Saur Industries en gebruiken het opnieuw, zonder aansluiting op het traditionele rioolsysteem.

De partners brengen daarbij complementaire expertise samen: Nijhuis Saur Industries levert geavanceerde waterzuiveringstechnologie en specialistische kennis, terwijl Aveco de Bondt verantwoordelijk is voor advies, ruimtelijk ontwerp en systeemintegratie binnen duurzame gebieds- en gebouwontwikkelingen.

Het resultaat: tot 100% minder drinkwaterverbruik is mogelijk, bewoners die bewust omgaan met hun eigen waterketen, en een wijk die droogte aankan. De overeenkomst op PROVADA is de volgende stap: deze aanpak uitrollen naar meer wijken en gebouwen, in zowel het stedelijke gebied als in het landelijke gebied.

“Nederland heeft een van de veiligste en schoonste drinkwatersystemen ter wereld. Door de toenemende netcongestie staat de beschikbaarheid echter onder druk, met directe gevolgen voor onder meer de woningbouw en toekomstige gebiedsontwikkelingen. Samen met Aveco de Bondt versnellen we de toepassing van innovatieve en toekomstbestendige Drinkwaterbesparingsoplossingen in de gebouwde omgeving.”- Eugen Goudsmith, CCO Nijhuis Saur Industries

“Als Aveco de Bondt maken we met LokaalZuiveren water een integraal onderdeel van toekomstbestendige gebiedsontwikkeling. Vanuit een gedeelde, missiegedreven samenwerking met Nijhuis Saur Industries verbinden we stakeholders, techniek, ruimte en uitvoering tot schaalbare oplossingen voor waterzuinig wonen.” – Bas Harmsen, directeur Infrastructuur & Ruimte, Aveco de Bondt