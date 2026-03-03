Met keramische gevelbekleding breidt wienerberger het gevelassortiment uit met een oplossing die esthetiek, circulariteit en technische prestaties combineert. De nieuwe gevelbekleding is geschikt voor zowel grootschalige maatwerkprojecten als aan- en verbouwprojecten waarin ontwerpvrijheid, flexibiliteit en hergebruik centraal staan. De geveloplossing is ontwikkeld voor ontwerpers die toekomstbestendige materialen zoeken zonder concessies te doen aan kwaliteit of uitstraling.

Keramische gevelbekleding is onderhoudsvrij, kleurvast en onbrandbaar (brandklasse A1). Het materiaal behoudt zijn kwaliteit en uitstraling, zonder schilderwerk of intensief onderhoud. Bovendien is de gevelbekleding losmaakbaar en herbruikbaar. Dat maakt circulair bouwen concreet toepasbaar binnen hedendaagse ontwerpopgaven.

Breed toepasbaar

Dankzij snelle en eenvoudige (de)montage is keramische gevelbekleding niet alleen esthetisch aantrekkelijk, maar ook praktisch uitvoerbaar binnen grotere projecten met hoge eisen aan planning en levensduur én bij aan- en verbouwprojecten waar flexibiliteit en eenvoudige montage belangrijk zijn. Met een strakke en eigentijdse uitstraling en een ruime variatie in kleuren en texturen, sluit Motio gevelbekleding naadloos aan bij uiteenlopende architectonische stijlen: van stedelijke woongebouwen en utilitaire projecten met een uitgesproken signatuur tot de renovatie of uitbreiding van bestaande woningen.

Maximale ontwerpvrijheid en levensduur

Keramische gevelbekleding geeft architecten maximale ontwerpvrijheid, met de zekerheid van een lange levensduur en toekomstbestendige prestaties. “Motio gevelbekleding is onderhoudsvrij, brandveilig en biedt een ruime keuze in kleuren. Daarmee is het een duurzaam alternatief voor bijvoorbeeld houten geveldelen. Een uitstekende keuze voor iedereen die een prachtige en duurzame gevel wil ontwerpen en bouwen“, aldus commercieel directeur Miranda Aarnoudse van wienerberger.

Ononderbroken gevelbeeld

Een bijkomend voordeel van keramische gevelbekleding is dat in de achterconstructie geen geveldragers nodig zijn. Hierdoor blijft het gevelbeeld volledig vrij van onderbrekingen of zichtbare aftekeningen. Tegelijkertijd kunnen er over de volledige gevelhoogte lijn- en schaduweffecten worden geaccentueerd door de combinatie van L- en U-profielen en variabele latafstanden. Het resultaat is een eigentijds en evenwichtig gevelbeeld.