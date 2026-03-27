Vandaag zijn de genomineerden voor de Marc Cornelissen Brightlands Young Talent Award bekend gemaakt. Deze Award is een aanmoedigingsprijs voor jonge duurzaamheidspioniers van Technasium-scholen. Het is een oproep om mee te denken over vernieuwende oplossingen die bijdragen aan een circulaire wereld, op het gebied van klimaat, gezondheid en digitalisering. Het is de tweede keer dat deze Award wordt uitgereikt.

Award opgedragen aan duurzaamheidspionier

De Marc Cornelissen Brightlands Young Talent Award is een initiatief van de Brightlands innovatie-campussen, in samenwerking met Stichting Technasium. De Award is opgedragen aan de professioneel avonturier en duurzaamheidspionier Marc Cornelissen. Hij zette zich in de jaren ’90 al in, om de impact van klimaatverandering op het poolgebied tegen te gaan, en deed er jarenlange inspanningen en klimaatonderzoek. Tijdens de laatste expeditie kwamen Marc en zijn expeditiegenoot Philip de Roo, op de voorlaatste dag om door een noodlottig ongeval.

Zes genomineerden uit 32 inzendingen

De Award is bedoeld om eindexamenleerlingen van Technasium-scholen te stimuleren, met hun Meesterproef bij te dragen aan vernieuwende oplossingen voor vraagstukken op het gebied van klimaat, gezondheid of digitalisering. Dit jaar waren er drie keer zoveel aanmeldingen als vorig jaar. In totaal stuurden 32 leerlingenteams hun Meesterproef in, om mee te dingen naar de Marc Cornelissen Brightlands Young Talent Award 2026.

De deskundige jury heeft uit alle inzendingen de volgende genomineerden geselecteerd:

Een Hybride Personalized Surgical Guide, van leerlingen van CSG Het Streek uit Ede

Automatisering van data-analyse bij sensorfusie, van leerlingen Helen Parkhurst uit Almere

Solarbot, van leerlingen van Keizer Karel College uit Amstelveen

De Vlinderklem als arterielijnhouder van leerlingen van Maris College Belgisch Park uit Den Haag

Flexibel gebouwd en duurzaam gedacht van leerlingen van Maris College Belgisch Park uit Den Haag

Van zuurstofmeting naar medicijnrespons van Niftarlake College uit Maarssen

De winnaars van vorig jaar, Paulina Michalewska Urrutia en Duco Schrijvers zijn met behulp van hun prijs die bestaat uit een jaar collegegeld, gestart met een vervolgstudie.

Finale op 15 april in Utrecht

Tijdens de finale op 15 april a.s. pitchen de genomineerden hun inzending bij In De Ruimte in Utrecht, waarna de winnaar van de tweede Marc Cornelissen Young Talent Award gekozen wordt.