Otrium kondigt de lancering aan van een speciaal kledingreparatieprogramma voor beschadigde retourzendingen na een succesvolle pilot. Het initiatief wordt uitgevoerd in samenwerking met Bleckmann, experts in supply chain management voor mode- en lifestylemerken. Samen met Bleckmann’s team van circulaire mode-experts van The Renewal Workshop zet Otrium de volgende stap in zijn strategische reis om te helpen het aantal kledingstukken dat uiteindelijk op de vuilnisbelt belandt of wordt vernietigd, te verminderen.

De meeste retouren die Otrium momenteel ontvangt, kunnen gemakkelijk worden hersteld en opnieuw te koop worden aangeboden. In zeldzame gevallen zijn geretourneerde artikelen echter beschadigd. “Het voorkomen van afval is een belangrijk onderdeel van het DNA van Otrium, en dankzij onze samenwerking met Bleckmann en hun Renewal Workshop team kunnen we nu het merendeel van de beschadigde retourzendingen repareren en weer in omloop brengen,” zegt Kevin Carolan, Directeur Logistiek bij Otrium. “We zijn blij dat we onze positie in de toeleveringsketen van de mode kunnen gebruiken om blijvende verandering te creëren en onze missie om het aantal kledingstukken dat wort vernietigd te verminderen, sneller te realiseren.”

Een meetbare impact maken

Sinds 2020 onderzoekt Otrium met hun externe logistieke dienstverlener Bleckmann de mogelijkheden voor renovatie en reparaties. In april 2023 startten beide partners een pilot van drie maanden in de vestiging van Bleckmann in Almelo, Nederland, om het programma uit te breiden met een breder scala aan reparaties en geoptimaliseerde processen door datagebruik. Tijdens de pilot heeft het team van de Renewal Workshop bij Bleckmann maandelijks meer dan 1.000 geretourneerde kledingstukken, schoenen en accessoires voor Otrium refurbished.

“Met honderden high-end labels op het platform hadden we een efficiënte oplossing nodig die was afgestemd op de behoeften van een breed scala aan producten – van schoenen en jassen tot tassen,” legt Marlot Kiveron, Hoofd Duurzaamheid bij Otrium, uit. “Het team van Renewal Workshop heeft nauw met ons samengewerkt om een gestroomlijnd en schaalbaar proces te ontwikkelen dat kan meegroeien met onze ambities, waardoor we als-nieuwe reparaties kunnen leveren met de snelheid van e-commerce. Hun combinatie van doelgerichtheid, professionaliteit, flexibiliteit en expertise maakt hen de ideale partner voor dit soort projecten.”

De geïntegreerde datamogelijkheden van Bleckmann waren ook cruciaal voor het succes van de samenwerking. “Het verzamelen en analyseren van gegevens kan van vitaal belang zijn bij het aantonen van de commerciële levensvatbaarheid van duurzaamheidsinitiatieven,” zegt Tamara Zwart, directeur Renewal Workshop bij Bleckmann. “Met behulp van onze geavanceerde voorraadvolgsystemen stelden we vast dat 70% van de vernieuwde Otrium voorraad binnen zeven weken was verkocht. We zijn allemaal erg blij met de resultaten!” Bovendien heeft Vaayu, de software voor het bijhouden van de CO2-uitstoot, berekend dat een gerenoveerde retourzending die bij Otrium wordt verkocht gemiddeld 2,760 kg CO2-uitstoot en 69 g afval voorkomt, wat bewijst dat dit programma een positieve impact kan hebben op zowel de planeet als het bedrijf.

Samen streven naar verantwoorde groei

Nadat de business case was vastgesteld, besloot het team om het initiatief uit te breiden tot na de pilotfase. “Dit project is een mijlpaal in onze reis naar duurzaamheid,” concludeerde Marlot. “Het is een belangrijk onderdeel van onze voortdurende inzet om meer manieren te vinden om onze impact op het milieu te verminderen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat meer kleding gedragen wordt. Tegen het einde van 2023 willen we ten minste 25.000 beschadigde kledingstukken hebben gerepareerd. Samen met Bleckmann en hun vernieuwingsexperts zijn we goed op weg om te bewijzen dat dit circulaire bedrijfsmodel een waardevol onderdeel kan zijn van onze toekomstige groei.”