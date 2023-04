Acht bedrijven aan de Taurusavenue in Hoofddorp hebben gisteren samen met de Gemeente Haarlemmermeer het initiatief The Green Mile Hoofddorp gelanceerd met een grote schoonmaakactie van de omgeving. Met The Green Mile willen Schneider Electric, de Gemeente Haarlemmermeer, Asics, Dura Vermeer, L’Oréal, The Farm Kitchen, BSH Nederland, SADC en Epam Systems gezamenlijk de omgeving een positieve impuls geven op het gebied van biodiversiteit, vitaliteit en mobiliteit.

Eind vorig jaar zijn de eerste gesprekken gestart over de gezamenlijke duurzame en gezonde ambities van deze bedrijven aan de Taurusavenue. De officiële lancering van The Green Mile Hoofddorp vond plaats op donderdag 20 april en feestelijk geopend door wethouder Marja Ruigrok van de Gemeente Haarlemmermeer.

Het bedrijventerrein moet een omgeving worden waar mensen en bedrijven elkaar vinden in een groene omgeving, op basis van gezonde en duurzame uitgangspunten. Naast de initiatiefnemers werden ook andere bewoners opgeroepen tot een massale schoonmaakactie.

Wethouder Economische Zaken, Verkeer & Vervoer en Cultuur Marja Ruigrok van de Gemeente Haarlemmermeer was aanwezig om The Green Mile Hoofddorp aan te moedigen: ‘’Ik vind het mooi dat bedrijven hier op park 20ꟾ20 elkaar gevonden hebben in hun gezamenlijke, duurzame ambities. Fijn dat ze samen met elkaar concrete zaken samen oppakken, zoals schoonmaken, biodiversiteit en gezondheid”.

De start van The Green Mile in Hoofddorp wordt georganiseerd in de week van de Dag van de Aarde (22 april): een jaarlijkse dag die in het teken staat van milieubescherming. Pim Loef, Sustainability Leader bij Schneider Electric is blij met de start: “De schoonmaakactie in de omgeving is slechts een begin van The Green Mile in Hoofddorp. De komende maanden volgen nog meer activiteiten op het gebied van biodiversiteit, mobiliteit en vitaliteit. Ons doel is niet alleen meer bewustwording creëren, maar samen echt tot actie over te gaan om een positieve impact te maken binnen een omgeving waar we iedere dag leven en werken.”