Ruth van Dijken (directeur Stichting The Green Mile) en Rocco Piers (bestuurslid stadsdeel Amsterdam-Zuid) planten samen met Jaap Bond (voorzitter KAVB) ‘Green Mile’-tulpen in het Carel Willinkplantsoen aan de Stadhouderskade in Amsterdam. De drukste verkeersader van de binnenstad, ondergaat een stevige vergroeningskuur. Met het project The Green Mile, van de gelijknamige stichting, wordt er een toekomstbestendige omgeving voor mens, dier en natuur gerealiseerd.

Zichtbaar

In totaal gaan er ruim 30.000 bloembollen de grond in op diverse locaties langs de Stadhouderskade, van het Rijksmuseum tot de Hogeschool van Amsterdam. De lentebloeiers zijn aangeboden door de Koninklijke Algemeene Vereeniging van Bloembollencultuur (KAVB) die daarmee een bijdrage wil leveren aan een betere biodiversiteit in hartje Amsterdam. Vanaf het vroege voorjaar van 2023 zal The Green Mile zichtbaar worden onder meer door de bloeiende krokussen, narcissen, tulpen en sieruien (Allium). De kleurrijke bloemen zorgen voor een vrolijk straatbeeld en leveren een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Juist in een periode waarin er weinig bloeit, zorgen de bloeiende bollen voor voedsel voor bijen, vlinders, hommels en andere nuttige bestuivers. De lentebloeiers zullen elk voorjaar opnieuw voor kleur en fleur zorgen. JUB Holland uit Noordwijkerhout zal in de komende weken de resterende plantwerkzaamheden uitvoeren.

The Green Mile

The Green Mile is een initiatief van UNStudio, DNB, Heineken, Hogeschool van Amsterdam, Rijksmuseum en Blendingbricks – die gevestigd zijn aan de Stadhouderskade. Doel is om een toekomstbestendige omgeving voor mens, dier en natuur te realiseren langs de drukste verkeersader van de binnenstad. In het voorjaar van 2021 sloeg men de handen ineen om aan deze ambitie invulling te geven en richtten de Stichting The Green Mile op. Samen met de gemeente Amsterdam heeft de stichting voor de komende jaren als doel The Green Mile zichtbaar te maken, bewustwording te creëren en projecten te realiseren om de Stadhouderskade leefbaar te maken voor mensen, dieren en levend groen. De ambitie voor The Green Mile is groot en een aantal projecten zijn reeds uitgewerkt en goedgekeurd. Realisatie ervan is in handen van de publieke en private sector, tezamen met gemeente Amsterdam. The Green Mile is een positieve beweging van bewoners, buurtinitiatieven, gebruikers, bedrijven en organisaties die hetzelfde toekomstbeeld delen voor dit mooie stuk Amsterdam. The Green Mile is geen actiegroep, geen ondernemersvereniging en geen BIZ.

Foto: (v.l.n.r): Jaap Bond (voorzitter KAVB), Ruth van Dijken (directeur Stichting The Green Mile) en Rocco Piers (bestuurslid stadsdeel Amsterdam-Zuid) (KAVB )