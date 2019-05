Opening Windpark Krammer helpt Philips in 2020 volledig CO2-neutraal te zijn

Koning Willem-Alexander opende deze middag Windpark Krammer in Bruinisse. Het Zeeuwse windpark bestaat uit 34 windturbines op en rond de Krammersluizen. Samen leveren deze turbines circa 102 megawatt aan groene stroom. Vergelijkbaar met de energiebehoefte van 100.000 huishoudens. Afnemer van de groene stroom is een consortium van bedrijven bestaande uit Philips, DSM, Google en Nouryon.

“Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze strategie, het zit in de haarvaten van ons bedrijf”, aldus Henk Valk, CEO van Philips Benelux. “Groene stroom past naadloos in onze ambitie om in 2020 wereldwijd CO2-neutraal te zijn. Ook hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de levens van miljarden mensen. Al onze activiteiten in Nederland worden op deze wijze aangedreven door Nederlandse windenergie.”

Voor Philips is de opening van Windpark Krammer een belangrijke mijlpaal. Tezamen met Windpark Bouwdokken bij Werkeiland Neeltje Jans, dat sinds maart 2018 de eerste groene stroom levert, wordt hierdoor 100% van de activiteiten van Philips in Nederland aangedreven door Nederlandse windenergie. Daarmee is het gezondheidstechnologiebedrijf hard op weg om de doelstelling te bereiken om in 2020 wereldwijd volledig CO2-neutraal te zijn.

De windparken Krammer en Bouwdokken in Nederland en windpark Los Mirasoles in de Verenigde Staten generen meer dan de helft van de totale elektriciteitsbehoefte van het gezondheidstechnologiebedrijf.

Grootste burgerinitiatief van Nederland

Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De bijna 5000 leden van energiecoöperaties Deltawind (Zuid-Holland) en Zeeuwind (Zeeland) zijn in 2009 gestart met de plannen voor de ontwikkeling van Windpark Krammer. In februari 2017 is gestart met de bouw. Windpark Krammer ligt in Natura-2000 gebied. Bij het ontwerp van het windpark is rekening gehouden met het behoud en de bescherming van de flora en fauna in het gebied.

Inkoop-consortium

Philips, DSM, Google, en Nouryon hebben gezamenlijk een inkoop-consortium voor groene energie opgericht. De vier bedrijven verbruiken een aanzienlijke hoeveelheid energie in Nederland. Door samen te werken, leveren ze een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de Nederlandse doelstelling voor hernieuwbare energie van 14% in 2020.

In oktober 2016 en januari 2017 sloten de bedrijven langlopende overeenkomsten die de bouw van de Windpark Krammer en Windpark Bouwdokken mogelijk maakte. Deze windparken hebben een totale capaciteit van meer dan 140 MW, genoeg om ongeveer 140.000 huishoudens van stroom te voorzien.

FOTO: FRANK VAN BEEK