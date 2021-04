Ontruck door BloombergNEF uitgeroepen tot een van de beste oplossingen voor een CO2-arme economie

Ontruck, het digitale transportbedrijf dat zich richt op wegtransport van gepalletiseerde goederen, is in het kader van het programma Pioneers 2021 van Bloomberg New Energy Finance (BNEF) opgenomen in een lijst van 12 wereldwijde bedrijven die met innovatieve en schaalbare technologie bijdragen aan een CO2-arme economie en het remmen van de klimaatverandering.

Voor de 12e editie hanteerden de analisten van BNEF een focus op drie wereldwijde uitdagingen op het gebied van klimaatneutraliteit:

Het optimaliseren van het goederentransport over lange afstanden: de transportsector was in 2020 verantwoordelijk voor 22% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Overstappen op de productie van duurzame materialen en producten: de productie van materialen als kunststof en elektronica vertegenwoordigt 20% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Een beter begrip vormen van de planetaire veranderingen die de uitstoot van broeikasgassen teweegbrengt, zodat er beter grip op kan worden verkregen door de ontwikkeling van innovatieve oplossingen.

BNEF is een toonaangevende speler in strategisch onderzoek op het gebied van de energietransitie. Het richt zijn focus op sectoren als energie, transport, industrie, bouw en landbouw. BNEF ontving naar aanleiding van zijn oproep tot deelname aan Pioneers 2021 meer dan 250 inzendingen van bedrijven uit de hele wereld. De internationale experts van BNEF zagen de technologie van Ontruck als een unieke innovatie met een groot potentieel voor het optimaliseren van het beheer van goederentransport over de weg en het reduceren van de CO2-voetafdruk van de wereldwijde transportsector.

Een haarscherpe focus op duurzamer transport

Het route-algoritme dat Ontruck heeft ontwikkeld is het krachtigste binnen de branche. Het heeft bijgedragen aan een reductie van het aantal lege kilometers van transporteurs van 40% tot 15%. Het heeft daarnaast 27.500 onproductieve uren en circa 2 miljoen onnodig afgelegde kilometers voorkomen, met alle brandstofbesparingen van dien. Ontruck heeft in zijn vijfjarige bestaan de uitstoot van in totaal 3.748 ton CO2 in de atmosfeer weten te vermijden en daarmee bijgedragen aan milieuvriendelijker transport.

“We beschouwen het als een eer om door BNEF te worden erkend als pionier in de digitalisering van het wegtransport. We zijn goed op koers om de aanzet te geven tot efficiëntieverbeteringen in de sector voor wegtransport. Deze sector vervult een sleutelrol in de economie. In de Europese transportmarkt gaat naar schatting 600 miljard euro om. We willen met behulp van technologie bijdragen aan een efficiëntere, transparantere en duurzamere toekomst voor de logistieke sector”, zegt Iñigo Juantegui, de CEO en medeoprichter van Ontruck.

Deze erkenning door het BNEF volgt na de Lean & Green-prijs die vorig jaar door AECOC aan Ontruck werd toegekend voor zijn toewijding aan het terugdringen van de CO2-uitstoot die met zijn bedrijfsactiviteiten gepaard ging en het feit dat het de aanzet geeft tot een transitie naar duurzamer transport.

Last but not least werd Oil & Gas Climate Initiative (OGCI) in 2020 investeerder in Ontruck. In dit consortium hebben de grootste spelers in de olie- en aardgasindustrie zitting. Het doel van de OGCI is om een transformatie in de sector teweeg te brengen met het oog op de klimaatverandering. Het OGCI Climate Investments-fonds van het consortium leidde een financieringsronde van 17 miljoen euro. OGCI gaf daarmee blijk van zijn wens om Ontruck te helpen met het opschalen van zijn technologie en het vergroten van de positieve effecten daarvan voor de transportsector en de planeet.

Over Ontruck

Ontruck is het digitale transportbedrijf dat de meest efficiënte en CO2-vriendelijke oplossing biedt om vracht te vervoeren. Elke dag verzenden wij duizenden pallets via ons netwerk van meer dan 4.000 vervoerders. Door data, kunstmatige intelligentie en technologie te combineren om verspilling in het logistieke proces tegen te gaan, transformeert Ontruck de trucking-industrie in Europa, waarbij de transportkosten voor verzenders worden verlaagd, de inkomsten voor vervoerders worden verhoogd en CO2-uitstoot door lege vrachtwagens wordt geëlimineerd, waardoor een duurzamere toekomst van transport mogelijk wordt. Vandaag de dag hebben meer dan 1.000 bedrijven in heel Europa vertrouwen in de bekroonde service van Ontruck. Tot de klanten behoren enkele van de grootste bedrijven in Europa, zoals onder andere Auchan, Pepsico, P&G, Codorniu, Carrefour, Chep, GBFoods en Decathlon. Het bedrijf heeft kantoren in Madrid, Barcelona, Parijs en Amsterdam, en heeft drie financieringsrondes afgesloten ter waarde van 53,2 miljoen euro, met de steun van vooraanstaande internationale investeerders.