Ontex Group NV, een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van producten in babyverzorging, dameshygiëne en volwassenenzorg, zet een volgende stap in zijn duurzaamheidstraject met de introductie van biogebaseerde superabsorberende polymeren (bioSAP) in zijn luiers, met een eerste uitrol in geselecteerde Moltex Pure and Nature-producten. Dit nieuwe materiaal zal geleidelijk en stapsgewijs SAP gemaakt van ‘nieuwe’ fossiele grondstoffen in de absorberende kerncomponent vervangen, waardoor de ecologische voetafdruk van de luier wordt verkleind, met behoud van absorptievermogen. Deze stap kadert binnen de ambitie van Ontex om kwaliteitsvolle, schaalbare duurzaamheidsoplossingen in elk product te integreren.

SAP (superabsorberend polymeer) is essentieel voor de doeltreffendheid van luiers, maar wordt traditioneel gemaakt van plastic uit fossiele grondstoffen. Het is ook een van de meest koolstofintensieve componenten in hygiëneproducten. De bioSAP die nu door Ontex wordt geïntroduceerd, heeft een 15% tot 25% lagere koolstofvoetafdruk dan conventionele SAP, met veelbelovende vooruitzichten naarmate de technologie zich verder ontwikkelt. Door innovaties zoals bioSAP te omarmen, zet Ontex een belangrijk stap richting zijn langetermijndoel: de impact op het milieu verminderen door middel van duurzame oplossingen.

“Elke stap voorwaarts moet het juiste evenwicht vinden tussen onze milieudoelstellingen en praktische oplossingen”, zegt Annick De Poorter, Chief Innovation & Sustainability Officer. “Dat betekent dat we snel moeten gaan waar we kunnen, producten betaalbaar moeten houden en keuzes moeten maken die slim zijn

in ontwerp en standaard duurzamer zijn.”

Impact verminderen door slimmere materiaalkeuzes

De Scope 3-emissies van Ontex wordt grotendeels veroorzaakt door grondstoffen. Die zijn goed voor ongeveer 80% van de totale CO2- voetafdruk van inkoop, productie en verwerking van afval aan het einde van de levensduur. Materialen zoals SAP en synthetische nonwovens vertegenwoordigen ongeveer de helft van deze uitstoot. De overstap naar bioSAP is een strategische stap in de richting van het behalen van de SBTigevalideerde doelstelling van Ontex om de Scope 3-emissies tegen 2030 met 25% te verminderen. BioSAP wordt in eerste instantie uitgerold naar geselecteerde producten onder het merk Moltex Pure and Nature – het babyluiermerk van Ontex dat verkrijgbaar is bij retailers en online in heel Europa- en legt de de basis voor een bredere toepassing. Dit omvat toekomstige producten en oplossingen voor retail partners.

BioSAP: een stap vooruit, met het oog op circulariteit

Het conventionele SAP dat op de markt verkrijgbaar is, is momenteel niet recyclebaar of industrieel composteerbaar. Ontex beschouwt biologisch afbreekbaar SAP echter als een belangrijke factor voor meerdere circulaire oplossingen in de toekomst. Het bedrijf blijft de innovatie op dit gebied nauwlettend volgen, terwijl het realistisch blijft over de huidige beperkingen. “Consumenten willen tegenwoordig duurzame producten zonder in te leveren op betaalbaarheid, kwaliteit of comfort”, zegt Laurent Nielly, President Europe division. “Door deze stap nu te zetten, leggen we de basis voor toekomstige doorbraken. We nodigen onze partners uit om met ons bioSAP en andere duurzame innovaties op grotere schaal te brengen, zodat we samen kunnen voldoen aan de vraag van de markt, duurzame groei kunnen stimuleren, en onze belofte ‘Here for you. Here for the better.’ kunnen waarmaken.”