Ons koopgedrag en het klimaat – De consument wil wel, maar gedrag blijft achter

Terwijl 50% van de Nederlandse consumenten zich bewust is van de impact die alledaagse producten hebben op het klimaat, is bij slechts een heel klein deel van de Nederlanders de klimaatimpact van een product een doorslaggevende factor bij hun aankopen in de supermarkt. Een groot deel van de consumenten heeft wel een duurzame intentie, maar hun koopgedrag blijft achter. Dit blijkt uit recent onderzoek van Climate Neutral Group en onderzoeksbureau Motivaction naar de relatie tussen het koopgedrag van de Nederlandse consument en het klimaat.

Vlees volgens consument meest schadelijk voor het klimaat

De Nederlandse consumenten maken zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland (50%) en de volgende generaties (60%). Het onderzoek toont aan dat 50% van de consumenten zich bewust zijn dat hun gebruik van alledaagse producten van invloed is op het klimaat. Vlees, was- en schoonmaakmiddelen en textiel hebben volgens de consumenten de meeste impact op het klimaat.

Fabrikanten en retailers moeten in actie komen

Ruim twee derde van de Nederlanders vindt het verminderen van de impact van alledaagse producten op het klimaat nodig en urgent. Volgens consumenten is het met name aan fabrikanten om als eerste actie te ondernemen (39%). Bijna driekwart van de consumenten geeft aan dat bedrijven hun producten klimaatneutraal moeten maken. Meer dan de helft geeft aan dat consumenten zelf ook invloed kunnen uitoefenen door deze klimaatvriendelijke producten te kopen.

Consument heeft hulp nodig bij maken duurzame keuzes

De consument vindt het steeds makkelijker om duurzame keuzes te maken in de supermarkt, bijvoorbeeld voor biologische groenten. Met klimaatneutrale producten is de consument aanmerkelijk minder goed bekend; voor slechts 6% is het klimaat een doorslaggevende factor bij de aankoop van een product. Er is maar een klein deel van de consument (24%) die geen voorkeur heeft voor klimaatneutrale producten. Omdat niet duidelijk vermeld is wat de klimaatimpact van producten is, vindt de consument het lastig om klimaatbewuste keuzes te maken.

Behoefte aan keurmerk

Twee derde van de Nederlanders vindt het belangrijk dat op de verpakking van een product af te lezen is wat de klimaatimpact is. Een keurmerk voor klimaatneutrale producten is voor bijna de helft van de Nederlanders een hulpmiddel bij hun keuze voor duurzame producten. Het is voor driekwart belangrijk dat dit keurmerk door een andere partij dan de producent of retailer zelf gecontroleerd wordt. Een kwart van de Nederlanders gaat liever zelf op zoek naar informatie.