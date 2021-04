Online woordenboek Circulaire Economie voor eenduidig taalgebruik

Zoeken in circulaire termen en definities

Zoeken in het Woordenboek Circulaire Economie kan via de zoekbalk of via het alfabet. Het resultaat toont de beschikbare termen met de definitie, eventuele opmerkingen, de oorspronkelijke bron en in welke norm de term is opgenomen. Een handige overzichtspagina geeft inzicht in welke circulaire normen en richtlijnen er al zijn. Deze normen en richtlijnen zijn ook de bron waaruit de definities zijn overgenomen.