Het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl) gaat een samenwerking aan met Groene Zaken® Podcast. Folkert van der Molen (Van der Molen E.I.S.) en Danny Oosterveer (co-founder Groene Zaken® Podcast) zien een mooie meerwaarde in deze samenwerking om duurzaamheid verder onder de aandacht te brengen.

Het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen is de oudste (meer dan 25 jaar bestaande) en meest actuele portal op het gebied van duurzaamheid en bedrijfsleven.

De podcast “Groene Zaken®”, gepresenteerd door Aljo Hartgers en Danny Oosterveer, is gericht op duurzame oplossingen voor het MKB en grotere bedrijven, als uitbreiding van hun eerdere en succesvolle ‘De Groene Nerds’ podcast.

Relevante edities van Groene Zaken® podcast zullen een plaats krijgen op het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen. In de nieuwste aflevering gaan Aljo en Danny in gesprek met Martijn Oostenrijk (CEO van Madaster) over waarom je gebouw meer waard is met een materialenpaspoort .

Foto bovenaan: Folkert van der Molen en Danny Oosterveer

Groene Zaken® is een geregisteerde merknaam van De Podcasters V.O.F.