Online platform Upway, actief in Frankrijk, Duitsland, België en nu ook in Nederland, is een duidelijke aanwinst voor de e-bike-markt. Upway richt zich op de aankoop en verkoop van gebruikte e-bikes. Met het oog op de snelgroeiende vraag naar elektrische mobiliteit en het streven naar verduurzaming is dit beslist een uitkomst. Nederland telt inmiddels al meer dan 5 miljoen elektrische fietsen; 1 op de 3 Nederlanders heeft er een of meer. Dit betekent dat er in de nabije toekomst miljoenen e-bikes aan vervanging toe zijn. “Het is van vitaal belang”, zegt CEO Toussaint Wattinne, “dat gebruikte fietsen een grondige en professionele opknapbeurt krijgen. Hiermee kunnen we onnodige verspilling voorkomen en nieuwe eigenaars een betrouwbare en betaalbare e-bike bieden”.

Tweedehands als nieuw

Upway verkoopt topmerken als Gazelle, Cortina, Sparta, Cube, Batavus, Giant, Koga, Stella, Urban Arrow en Cowboy. Het aanbod op de website, upway.nl, varieert van stadsfietsen en bakfietsen tot elektrische racefietsen. Vooraf zijn al deze producten op grondige wijze refurbished. Professionele monteurs controleren ze aan de hand van 20 onderhoudspunten en repareren of vervangen alle onderdelen waaraan iets mankeert. Juist hierom, omdat de renovatie in handen is van professionals, kan Upway een garantie bieden van 1 jaar. Na de opknapbeurt is alles wat er bij een elektrische fiets toe doet, frame, batterij, motor en elektronica, weer perfect in orde. Upway’s refurbished e-bikes zijn 20 tot 60% goedkoper dan een nieuwe elektrische fiets. Zij zijn te koop vanaf € 599,- en worden ook nog eens binnen 3 tot 5 werkdagen bij de koper thuis afgeleverd.

Upway: een geoliede e-bike marktplaats

Voor haar eigen aankoop van gebruikte e-bikes heeft Upway een snelle en doeltreffende procedure ontwikkeld. Particulieren of professionals als fietsverhuurbedrijven en fietswinkels die een of meerdere e-bikes kwijt willen, kunnen het bedrijf online via een formulier met tien vragen de benodigde gegevens en foto’s verstrekken. Modellen vanaf 2016 zijn welkom. De vragen gaan onder andere over het merk, de staat van de fiets, het aantal gereden kilometers, de nieuwprijs en de gewenste verkoopprijs. Vervolgens stuurt Upway per e-mail een offerte. Als beide partijen het met elkaar eens zijn, maakt Upway een afspraak om de fiets bij de verkoper thuis op te halen.

Missie

Upway is een onderneming met een maatschappelijke missie. Het bedrijf wil verspilling voorkomen en de toekomst van mobiliteit elektrisch, duurzaam en betaalbaar maken. Tweedehands smartphones, kleding en elektronica zijn al langer op de markt. Nu bestaat er ook voor elektrische fietsen een tweede leven. Nieuwe e-bikes zijn kostbaar en haast niet aan te slepen; levertijden kunnen variëren van zes tot acht maanden en gemiddeld is de prijs € 3.000,-. Met haar betaalbare, refurbished e-bikes biedt Upway een alternatief. Fietsen met een e-bike is, naast een aantrekkelijke en gezonde activiteit, ook een snelle en milieuvriendelijke oplossing voor woon-werkverkeer. E-bikes nemen minder (parkeer)plaats in dan auto’s en veroorzaken minder uitstoot.

Over Upway

Upway is een Franse start-up, opgericht in 2021 door Toussaint Wattine en Stéphane Ficaja. Sinds juni 2022 biedt dit bedrijf, dat actief is in Frankrijk, Duitsland en België, ook op de Nederlandse markt refurbished e-bikes aan. Kopers die online, met een enkele klik, een betaalbare e-bike bestellen krijgen hun aanschaf direct thuisbezorgd: in perfecte staat en met 1 jaar garantie. Door gebruikte e-bikes te kopen, op te knappen en weer te verkopen doet Upway recht aan de missie die het bedrijf zich heeft gesteld: de toekomst van mobiliteit elektrisch, duurzaam en betaalbaar maken.