In het kader van Wereld Fiets Dag presenteert Upway, het toonaangevende online platform voor refurbished elektrische fietsen, de resultaten van een recent onderzoek naar het gebruik en de fietsveiligheid van elektrische fietsen in Nederland. Wat blijkt: terwijl de populariteit van elektrische fietsen blijft groeien, openbaren zich interessante verschillen in veiligheidsgevoel en interacties met andere weggebruikers.

Meer dan de helft (54%) van de Nederlanders gebruikt momenteel een elektrische fiets; 39% doet dit ook minstens wekelijks.

Voor bakfietsen geldt: 7% van de respondenten gebruikt een elektrische, 4% een ‘gewone’ bakfiets.

Vrijwel alle elektrische fietsers (94%) voelen zich meer dan gemiddeld veilig in het verkeer.

Fietsers op een gewone fiets voelen zich iets minder veilig dan hun elektrische mede-weggebruikers

Nederlanders voelen zich beduidend veiliger op de fiets dan hun Belgische zuiderburen

Fietsers op een elektrische fiets ervaren de gevaarlijkste verkeersproblemen in combinatie met racefietsers (20%), met auto’s (20%) en met bestel- of vrachtauto’s (16%).

Voor gebruikers van de bakfiets is de racfietser nog net iets gevaarlijker dan de auto.

Elektrisch fietsen nog altijd in de lift

De opmars van de elektrische fiets en -bakfiets is nog steeds niet te stuiten, zo blijkt uit een onlineonderzoek in opdracht van Upway, uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX. Tussen 8 mei 2024 en 17 mei 2024 kregen 2000 Nederlanders representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma een aantal vragen voorgelegd. De maximale foutmarge bij dit aantal Nederlanders bedraagt 2,19%.

Bij de keuze voor een elektrische fiets blijkt leeftijd een rol te spelen: onder de 35 jaar rijdt 51% van de Nederlanders op een e-bike, boven de 55 is dat 61%. Op de vraag waarom e-bikes de voorkeur hebben, voert 32% het gebruiksgemak aan. Voor 20% luidt het antwoord: ‘omdat ik er sneller mee op mijn bestemming kom’. En voor 25%: ‘omdat ik er grotere afstanden mee kan afleggen’.

Bij de elektrische bakfiets staat een ander argument op de eerste plaats. ‘Omdat het economisch voordeliger is dan een auto’ zegt 22%. Het tweede motief luidt: ‘omdat het gebruiksgemak zo groot is’ (19%). Dat de elektrische bakfiets nog een betrekkelijk nieuw verschijnsel is, blijkt uit de cijfers: 67% is minder dan 1 jaar oud en 32% is 2 tot 5 jaar oud.

Safety First

Kiezen voor fietsen is kiezen voor duurzame mobiliteit. Maar safety first! De cijfers over het gebruik van de fietshelm zijn zorgwekkend. Slechts 10% van de Nederlanders zegt altijd een helm te dragen bij het fietsen. Wie elektrisch fietst draagt vaker een helm (15%) dan wie ‘gewoon’ fietst (10%). En dat is niet het enige. Elektrische fietsers negeren vaker een rood licht (36%) dan de gemiddelde ‘gewone’ fietser. Gevaarlijke situaties met gebruikers van elektrische fietsen hebben te maken met een te hoge snelheid (31%), onoplettendheid (15%) of gebrek aan controle (13%). ‘Gewone’ fietsers creëren soms gevaarlijke situaties door een overtreding van verkeersregels (21%), onoplettendheid (28%) of fietsen waar het niet mag (11%).

Fietsvriendelijk, veilig en happy

Over het algemeen zijn Nederlandse fietsers redelijk tevreden over de fietsvriendelijkheid en inrichting van de wegen in hun buurt: 77% oordeelt positief. Bakfietsrijders zijn iets kritischer: 61% is positief over de infrastructuur. Ook voelen fietsers zich redelijk veilig in het verkeer. Terwijl 94% van alle e-bike rijders zich al meer dan gemiddeld veilig voelt, doet 57% er nog een extra schepje bovenop: zij voelen zich op de e-bike veiliger dan op een gewone fiets. Daar staat tegenover dat 80% van de ‘gewone’ fietsers zich het veiligst voelt op een ‘gewone’ fiets. Een minderheid van 15% zou zich juist op een e-bike veiliger voelen. Tot slot geeft het onderzoek van iVOX nog aan dat 73% van alle elektrische fietsers zich het meest ‘happy’ voelt op een e-bike. Slechts 16% zou zich gelukkiger voelen op een ‘gewone’ fiets.

De Nederlandse markt

Om Nederlandse fietsers beter te kunnen bedienen, opent Upway een nieuwe werkplaats in Vlaanderen. Dit regionale project biedt meerdere voordelen. Letterlijk verkleint het de afstand tot de Nederlandse klant. Daarbij creëert het mogelijkheden voor uitbreiding van het assortiment refurbished e-bikes en belooft het – last but not least – een verlaging van het prijsniveau. Tegelijkertijd en vol energie werkt Upway, mede met behulp van aanzienlijke marketinginvesteringen, aan verbetering van zijn zichtbaarheid in Nederland en aan versterking van de band met zijn klanten.

