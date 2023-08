86% van de Nederlanders is bekend met de term refurbished. Daarvan heeft meer dan een kwart (27%) al eens een refurbished elektronisch apparaat gekocht en 17% ooit een aankoop van refurbished elektronica overwogen. Toch geeft 89% van de Nederlanders aan voor een nieuw product te kiezen als ze nu een aankoop van een elektronisch apparaat zouden doen. Dit blijkt uit een onderzoek van refurbed (N=1034), online marktplaats voor refurbished producten, naar het kennisniveau en de attitude van Nederlanders met betrekking tot refurbished elektronica. Wanneer Nederlanders wordt gevraagd naar de betekenis van refurbished noemt men meestal niet iets in de trant van duurzaamheid, al weet 54% wel dat refurbished apparaten duurzamer zijn dan nieuwe apparaten. Dat er inderdaad minder grondstoffen, energie en water nodig zijn bij het refurbishen van producten dan voor de productie van nieuwe exemplaren toonde refurbed eerder al aan in een ander recent onderzoek.

Kilian Kaminski, medeoprichter refurbed: “Het is een mooie ontwikkeling dat steeds meer mensen weten wat refurbished apparaten zijn. We voelen het als onze verantwoordelijkheid om mensen goed te informeren over de betekenis en voordelen van het kiezen voor refurbished. Dat gaat van informatie over duurzaamheid tot informatie over het proces van refurbishen. Wanneer mensen weten dat gereviseerde apparaten grondig getest en gerepareerd zijn, neemt het vertrouwen toe en verwachten we dat mensen bewuster en vanuit duurzame overwegingen voor refurbished zullen kiezen.”

Duurzaamheid als motivator

Op dit moment gebruikt slechts een enkeling een woord als ‘duurzaam’ in hun beschrijving van wat refurbished betekent. 54% weet wel dat refurbished apparaten duurzamer zijn dan nieuwe apparaten, al blijkt dit niet de grootste motivatie in het koopproces. Van de 240 respondenten die aangeven wel eens refurbished elektronica te hebben gekocht, deed een overgrote meerderheid dit vanwege de lagere prijs. Slechts een op de tien deed dit vanuit milieuoverwegingen. Kaminski: “Het klopt dat refurbished producten vaak goedkoper zijn dan nieuwe exemplaren en dat dit voor veel mensen een grote drijfveer is, is heel logisch. Toch zou het mooi zijn als naast de scherpe prijs ook duurzaamheid een steeds grotere motivator wordt.”

Refurbished de norm

Opvallend is dat uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders niet denken aan een partij die refurbished elektronica aanbiedt wanneer wordt gevraagd waar ze consumentenelektronica (mobiele elektronica, audio/video apparatuur, accessoires, kleine huishoudelijke en keukenapparaten) zouden kopen. Ook hier valt dus nog winst te behalen. Kaminski: “We moeten er samen met de markt voor zorgen dat refurbished partijen top-of-mind worden en dat men refurbished elektronica ziet als een betrouwbaar, betaalbaar én duurzaam alternatief. Zodat niet nieuw maar refurbished de norm wordt en we samen e-waste terugdringen, grondstoffenverspilling tegengaan en daarmee bewegen richting een volledig circulaire economie.”

Kennis en attitude over refurbished: andere opvallende resultaten