Onemeeting.com is door EcoVadis beoordeeld met een Silver rating. Het MVO beleid van de organisatie werd hierbij door EcoVadis beoordeeld op een aantal duurzaamheidspunten. Met het behalen van de Silver rating behoort Onemeeting.com bij de wereldwijde top 25% van ruim 90.000 beoordeelde bedrijven.

EcoVadis beoordeelt internationaal en onafhankelijk het MVO beleid van organisaties op 21 indicatoren binnen vier thema’s: milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. Het MVO beleid van organisaties wordt hiermee duidelijk in kaart gebracht, waardoor het voor organisaties zoals Onemeeting.com duidelijk wordt wat hun sterke punten zijn en waar hun kansen liggen. Onemeeting.com is dan ook dankbaar voor het behalen van een Silver rating.

“Het behalen van de Silver rating bevestigt dat ons MVO beleid en onze inspanningen zorgen voor een positieve impact op de wereld. Zowel in Europese aanbestedingen als in de jaarevaluaties met onze contractklanten zien we het belang van en de aandacht voor duurzaamheid exponentieel groeien. De vraag naar duurzame vergaderlocaties is hoger dan ooit. De EcoVadis Silver rating onderstreept onze duurzame ambities en verhoogt het vertrouwen van opdrachtgevers in onze klimaatneutrale, maar vooral ook sociaal verantwoorde, meetingoplossingen”, aldus Saviëlle Roemeling, CSR/MVO Officer.

“We staan als intermediair middenin de samenleving en brengen vanuit ons geloof in de kracht van samenkomen jaarlijks honderdduizenden mensen bijeen. De meetingbranche is essentieel in de sociale cohesie van Nederland vergaderland, van verenigingen en buurthuizen tot multinationals en overheidsinstanties. Met onze One of a Kindest bedrijfscultuur, gestoeld op familiegevoel en rituelen, bevorderen we die saamhorigheid al binnen Onemeeting.com. We weten daarom als geen ander hoe belangrijk het creëren van sociale meerwaarde en stimuleren van sociaal ondernemen is, en nemen daarom het voortouw in duurzaam vergaderen”, aldus Jertske van Voorthuizen, Manager HR & Cultuur.

Onemeeting.com werkt met haar MVO taskforce, o.l.v. MVO Manager Saviëlle Roemeling, voortdurend aan nieuwe initiatieven om de meetingbranche te helpen verduurzamen. Er zijn daarom partnerships met o.a. MVO Nederland, Green Key Nederland, GroenBalans, Dopper en Great Place To Work Nederland. WCARE.one, door Onemeeting.com in 2022 opgericht als MVO Movement, biedt de meetingbranche concrete handvatten door 20+ duurzame initiatieven aan vergaderlocaties met duurzame ambities te verbinden.