Gisteren lanceerde Dopper haar nieuwste innovatie in de strijd tegen wegwerpplastic: de Dopper Water Tap. Onemeeting.com doneert als launching partner een eerste Dopper Water Tap aan het Planetarium Meeting Center Amsterdam om de meetingbranche nog sneller te helpen verduurzamen. Na de lancering van het Single Use Plastic Free label in 2021, versterkt het boekings-platform nogmaals haar duurzame ambities. Onemeeting.com steunt Dopper daarbij in haar missie om het hervullen van waterflessen tot de nieuwe norm te maken en plasticvervuiling tegen te gaan.

De Dopper Water Tap werd gisteren feestelijk in Naturalis onthuld door Dopper-CEO Virginia Yanquilevich in het bijzijn van honderden aanwezigen, waaronder launching partners Alfa Accountants, Auping, Blooming Hotel, de Bijenkorf, Circl (ABN AMRO), Jaarbeurs, NHL Stenden en Onemeeting.com.

Samenwerking Dopper & Onemeeting.com

Sinds juli 2021 werken Dopper en Onemeeting.com actief samen in de strijd tegen wegwerpplastic. “Met het grote bereik dat we als platform hebben, is het onze morele plicht die daadkracht voor maatschappelijke bijdragen in te zetten. Sinds de lancering van het Single Use Plastic Free label veertien maanden geleden, zijn ruim honderd van onze Venue partners Single Use Plastic Free gaan opereren. Met de innovatieve Dopper Water Tap geloven we die movement naar duurzaam vergaderen verder te kunnen versnellen ”, aldus Kevin van Grondelle, Chief Business Development Officer van Onemeeting.com.

Na het eerste exemplaar in Naturalis volgt de installatie van de watertap bij de acht andere launching partner s, waaronder De Bijenkorf, Jaarbeurs en Onemeeting.com. Dopper-CEO Viriginia Yanquilevich: “Van school tot warenhuis en van kantoorpand tot gemeentehuis: we zijn er trots op dat we samen met milieubewuste organisaties gedragsverandering stimuleren. Zo dragen we gezamenlijk ons steentje bij aan een betere wereld.”

Besparing per jaar

Onemeeting.com boekt voor ruim 400.000 gasten per jaar hun locaties. Als locaties die gasten kunnen stimuleren om geen wegwerpwaterflessen te gebruiken, maar hun waterflessen bij het tappunt te hervullen, kunnen ze ruim 800.000 wegwerpwaterflessen besparen. Op het platform van Onemeeting.com staan ruim 1600 locaties waar boekers duurzame locaties kunnen zoeken, vergelijken en boeken voor hun bijeenkomsten.

Het goede voorbeeld voor Planetarium Meeting Center

Onemeeting.com doneert een eerste Dopper Water Tap aan het Planetarium Meeting Center Amsterdam als teken van steun aan hun duurzame missie. “ Water is essentieel voor iedere bijeenkomst, we drinken het allemaal. Het belang om dat zo duurzaam mogelijk te doen, is groter dan ooit. Het Planetarium Meeting Center is met haar doordachte duurzaamheidsbeleid, zoals de VIT-movement, een van de koplopers in onze branche. Daar dragen wij vanuit onze duurzaamheidsgedachte graag aan bij”, a ldus Luc van Bussel, CEO van Onemeeting.com.

“ Wij stellen ons continu de vraag: Wat kunnen we onze gasten nog meer bieden, naast een prettige meetingomgeving en hartverwarmende hospitality? En hoe kunnen we op een verantwoorde en duurzame manier een bijdrage leveren aan een beter milieu en het welzijn van onze gasten? Door mee te doen aan deze ‘movement of sustainable frontrunners’ stimuleren we onze gasten op een inspirerende manier om Single Use Plastic tegen te gaan. En door het inzichtelijke dashboard van de Dopper Water Tap zien onze gasten precies welke positieve impact ze samen gemaakt hebben in de strijd tegen plasticafval ”, aldus Marcha Workel, Directeur Planetarium Amsterdam. Het Planetarium krijgt via een online dashboard inzicht in de totale statistieken, zoals hoeveel plastic er is bespaard. “ Het aansluiten van de Dopper Water Tap op de waterleiding was erg gemakkelijk. Ik kan de Water Tap aan iedere locatie adviseren omdat het helpt om bij breed publiek milieubewustzijn te versterken, hun eigen duurzaamheidsbeleid te verduidelijken en samen met hun gasten een positieve impact te realiseren. ”

Hervullen als nieuwe norm

Uit onderzoek van Tabula Rasa, gespecialiseerd in gedragsverandering, blijkt dat ‘gemak’ de voornaamste reden is om plastic wegwerpflesjes te kopen. Aanvullend worden publieke watertappunten als moeilijk vindbaar ervaren. Om het hervullen van herbruikbare flessen de norm te maken en het gedrag van zowel de gebruiker als de eigenaar van het tappunt te veranderen, heeft Dopper twee jaar lang gewerkt aan een herkenbaar vormgegeven watertap. Via het speciaal ontworpen druppelvormige led-scherm wordt nudging ingezet, een motivatietechniek waarbij positieve beloning gedragsverandering stimuleert. Ieder tapmoment geeft de gebruiker via het scherm direct inzicht in de eigen gerealiseerde positieve impact. Door van het hervullen van de waterfles een unieke en leuke ervaring te maken wordt herhaling gestimuleerd.

Bart de Vos, gedragsonderzoeker bij Tabula Rasa: “ Mensen tappen water om hun dorst te lessen, dus je moet allereerst inspelen op die behoefte. Het hervullen van een fles in publieke ruimtes is echter voor de meeste mensen nog geen dagelijkse gewoonte. Omdat ze er nu niet over nadenken helpt het om van het tappen een bijzondere ervaring maken. De Dopper Water Tap gaat helpen om gedrag te veranderen door mensen bewust te maken van de positieve impact die ze hebben.” *

Duurzame missie Onemeeting.com

Onemeeting.com werkt met haar MVO taskforce, o.l.v. Sustainability Manager Saviëlle Roemeling, voortdurend aan nieuwe initiatieven om de meetingbranche te helpen verduurzamen. Naast de samenwerking met Dopper, zijn er daarom partnerships met o.a. MVO Nederland, Green Key Nederland, GroenBalans en Great Place To Work Nederland. WCARE.one, door Onemeeting.com in 2022 opgericht als MVO Movement, biedt de meetingbranche concrete handvatten door 20+ duurzame initiatieven aan vergaderlocaties met duurzame ambities te verbinden.

“ Als intermediair staan we midden in de meetingbranche. We staan ook midden in de samenleving. We geloven dat we iedere dag moeten proberen om een positieve bijdrage te leveren voor een betere wereld. We kijken hiervoor naar de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. We zijn ervan overtuigd dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen om de wereld duurzaam door te geven aan de volgende generatie ”, aldus Saviëlle Roemeling, Sustainability Manager van Onemeeting.com.

Doppers volgende stap in haar missie

De lancering van de Dopper Water Tap is – na het introduceren van de alom bekende waterfles, de Dopper Wave- movement en het meest recente initiatief om alle publieke watertappunten in Google Maps vindbaar te maken – een volgende grote stap in Doppers missie om de aanschaf van plastic wegwerpflesjes tegen te gaan door het hervullen van reusable waterflessen een vanzelfsprekendheid te maken.

Acht miljoen ton aan Single Use Plastic vindt jaarlijks zijn weg naar onze oceanen en iedere minuut worden nog 1 miljoen plastic wegwerpflesjes verkocht. Tijdens de lancering in Naturalis benadrukte de digitaal aanwezige Amerikaanse oceanograaf Sylvia Earle de urgentie van schone oceanen voor een leefbare wereld. Dopper-CEO Virginia Yanquilevich vult aan: “We zien enerzijds dat heel veel mensen een herbruikbare fles hebben, maar tegelijkertijd stijgt de verkoop van plastic wegwerpflesjes nog altijd. Met onze innovatieve watertap willen we het gemakkelijker, leuker en vanzelfsprekender maken om je herbruikbare waterfles onderweg bij te vullen.”