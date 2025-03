Uit een onderzoek onder meer dan 600 organisaties in het midden- en kleinbedrijf is gebleken dat bedrijven gemiddeld voor 56% een circulaire bedrijfsvoering hebben geïmplementeerd. Het onderzoek is uitgevoerd door Hogeschool Utrecht, in samenwerking met Route Circulair uit Utrecht en Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). De resultaten zijn opgenomen in een rapport ‘Staat van Circulair Ondernemen’. Het rapport biedt inzichten en concrete handvatten voor beleidsmakers om het mkb te ondersteunen in de nationale doelstellingen om in 2050 100% circulair te zijn.

Staat van Circulair Ondernemen

De drie partijen hebben onderzocht in hoeverre het midden- en kleinbedrijf (mkb) bezig is met circulaire beleidsvoering en welke uitdagingen zij moeten overwinnen. Uit deze ‘Circulaire Volwassenheidsmeting’ blijkt dat de gemiddelde circulaire volwassenheid van bedrijven ligt op 56%. “Dit toont aan dat er aandacht voor het thema is, maar ook dat er nog veel werk te verrichten is”, aldus Rowie Pape, auteur van het rapport.

Daarnaast wordt in het rapport aan beleidsmakers advies gegeven hoe zij het mkb kunnen ondersteunen in de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering. Arjen Wierikx, onderzoeker aan Hogeschool Utrecht en TU/e: “Dit terugkerende onderzoek geeft ons de mogelijkheid om de voortgang binnen het mkb te monitoren. Op die manier krijgen we inzicht in hoeverre de economie richting geeft aan de nationale doelstellingen om in 2050 100% circulair te zijn.”

Mkb sleutelspeler in de transitie naar circulaire economie

Voor het mkb ligt hierin zowel een kans als een uitdaging. Het mkb vormt 99% van alle ondernemingen in Nederland en is goed voor 70% van de werkgelegenheid en 62% van de economische waarde, volgens het jaarbericht 2024 ‘De Staat van het mkb‘. Jaimy Nijnens, mede-oprichter van Route Circulair: “Deze bedrijven spelen een cruciale rol in de circulaire transitie, maar worden vaak over het hoofd gezien in beleidsmaatregelen die zich vooral richten op multinationals.” Zonder gerichte ondersteuning loopt het mkb het risico achterop te raken, wat niet alleen de concurrentiepositie van deze bedrijven bedreigt, maar ook de nationale circulaire ambities vertraagt.

Specifieke aandacht is nodig voor drie sectoren die een sleutelrol spelen in de circulaire transitie: de bouw-, maak- en de agrifoodsector. Deze sectoren zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het grondstofverbruik en hebben de potentie om een enorme bijdrage te leveren aan een circulaire economie. Betreffend onderzoek wijst uit dat de circulaire transitie voor deze sectoren een uitdaging vormt, door onder andere beperkte financieringsmogelijkheden, trage regelgeving en een gebrek aan uniforme meetmethodes. Pape: “Eenduidige wet- en regelgeving en een langetermijnvisie kan bedrijven versneld helpen bij de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering en is dus essentieel om de transitie te laten slagen.”

Foto: V.l.n.r.: Jaimy Nijnens (Route Circulair), Arjen Wierikx (Hogeschool Utrecht), Rowie Pape (Route Circulair), Alex Alblas & Néomie Raassens (Technische Universiteit Eindhoven).