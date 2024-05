In het licht van de wijzigende milieumandaten beschouwt 64% van de Europese bedrijven duurzame wagenparken als een strategisch doel, waarbij 62% streeft naar volledige elektrificatie. Toch blijkt uit de tweede European Fleet Emission Monitor (EFEM) van Alphabet dat er een kloof is: een aanzienlijk aantal wagenparkbeheerders is zich niet of nauwelijks bewust van de EU-richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) of vindt deze irrelevant voor hun duurzaamheidsplannen. Deze bevindingen, afkomstig uit de antwoorden van meer dan 1.000 besluitvormers in 12 landen, onderstrepen de complexiteit waarmee bedrijven te maken hebben, van hindernissen bij digitale transformatie tot uitdagingen bij de invoering van e-mobiliteit, en die vragen oproept over hun bereidheid om zich aan te passen aan en gebruik te maken van regelgevende normen voor milieudoelstellingen.

Tegen 2026 zullen ongeveer 49.000 bedrijven in de EU te maken krijgen met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De grootste onder hen moeten vanaf dit jaar in een duurzaamheidsverslag bekendmaken hoe milieu-, sociale en ethische bestuursaspecten van invloed zijn op klimaatverandering. Desondanks onthullen de bevindingen van EFEM een opvallende kloof: 56% van de bedrijven reageert niet op de oproep van de CSRD om hun vloot om te vormen tot een duurzame vloot. “De overgang naar een CO2-neutraal wagenpark is een uitdagend en geleidelijk proces, geen verschuiving van de ene dag op de andere”, zegt Markus Deusing, CEO van Alphabet International. “Onder de CSRD zijn bedrijven nu verplicht om hun voortgang bekend te maken, maar toch onderschatten veel bedrijven nog steeds de uitgebreide inspanningen die nodig zijn om de CO2-uitstoot te minimaliseren en over te stappen op elektrificatie.”

Carbon cutting: aanhoudende monitoring zorgt voor CO2-reductie

Het onderzoek weerspiegelt de groene verschuiving van 2023 en benadrukt dat de helft van de bedrijven nu belooft hun voertuigemissies te verminderen. Er is een positieve beweging, met een toename van 5% in leiders die hun emissiedoelen in de gaten houden, nu 42%. Van hen wint 35% de race en houdt de CO2-uitstoot onder de 100 g/km. 44% zit echter nog steeds boven deze grens, een daling van 6% ten opzichte van de cijfers van vorig jaar – een teken van langzame maar zekere vooruitgang. “Deze bevindingen bewijzen dat bedrijven met een voortdurende controle inderdaad een voortdurende daling van de uitstoot van broeikasgassen door hun wagenpark kunnen bereiken,” legt Markus Deusing uit.

Inzichten in wagenpark ontsluiten: gegevens zorgen voor transparantie

Het EFEM werpt een licht op de strijd om transparantie van gegevens: iets meer dan een vijfde van de Europese bedrijven tast nog steeds in het duister over de CO2-uitstoot van hun wagenpark. Hoewel gespecialiseerde tools voor wagenparkbeheer bedrijven in staat stellen om deze kloof te overbruggen door betrouwbare gegevens te leveren, bevinden veel bedrijven zich op een kruispunt. “De adoptie van digitale tools en platforms blijft een uitdaging voor veel bedrijven,” zegt Markus Deusing. Slechts 3 op de 10 wagenparkbeheerders maakt momenteel gebruik van tools om de CO2-uitstoot te meten en te analyseren. Deusing vervolgt: “Door geen gebruik te maken van de inzichten die data-analyse oplevert, zien bedrijven een gouden kans over het hoofd. Dergelijke gegevens zijn niet alleen cruciaal voor het verbeteren van duurzaamheidsrapporten, maar ook voor het samenstellen van de beste aandrijflijnmix.”

Onderschatte complexiteit: elektrificatie-uitdagingen voor wagenparkbeheerders

De laatste bevindingen wijzen op een cruciale maar complexe weg naar elektrificatie van het wagenpark. Momenteel gelooft 62% van de bedrijven dat hun wagenpark in de toekomst volledig elektrisch kan worden, wat een daling betekent van 7 procentpunten ten opzichte van 2023. Deze verschuiving kan een weerspiegeling zijn van het feit dat bedrijven de complexiteit onderschatten. Dienovereenkomstig geeft 44% van de ondervraagde wagenparkbeheerders aan zich niet voldoende of enigszins geïnformeerd te voelen over e-mobiliteit. Uitdagingen bij de keuze voor elektrische voertuigen zijn nog steeds de oplaadinfrastructuur en de vermeende ontoereikende actieradius.

“Alphabet begrijpt de complexiteit waarmee onze klanten worden geconfronteerd bij de elektrificatie van hun wagenpark en is toegewijd om elk van hen door deze overgang te begeleiden met op maat gemaakte oplossingen en strategische ondersteuning”, benadrukt Markus Deusing, CEO van Alphabet International.

Innovatie inzetten voor verbeterde emissiereducties

De toekomst vereist meer dan alleen bewust zijn van de uitstoot van het wagenpark. Tegen 2025 verwacht de Europese Unie dat bedrijven hun CO2-uitstoot continu verminderen. Markus Deusing onderstreept de cruciale rol van innovatie in deze doelstelling: “Zonder digitalisering van het wagenparkbeheer, elektrificatie van het wagenpark en de inzet van AI en datamonitoring zullen ze deze doelstellingen niet halen en de drempelwaarden overschrijden. Bij Alphabet zijn we actief bezig met het ontwikkelen van geavanceerde oplossingen die onze klanten in staat stellen om de uitdagingen die onze studie heeft geïdentificeerd het hoofd te bieden en hun duurzaamheidsdoelstellingen te bevorderen – om hun mobiliteit gemakkelijker te maken.”