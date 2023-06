ABB E-mobility heeft de details bekendgemaakt van zijn nieuwe HVC360-oplossing voor het opladen van wagenparken, waardoor wagenparkbeheerders zelfstandig veranderingen teweeg kunnen brengen. De CO₂-uitstoot van het wegvervoer staat centraal in het klimaatbeleid van veel landen. De afgelopen jaren werden dan ook enorme stappen gezet in de richting van het aanbieden van elektrische mobiliteitsoplossin­gen. Hoewel het groeiende aantal openbare laadpunten uitstekend nieuws is voor EV-bestuurders, voldoen deze echter niet aan de behoeften van elektrische wagenparken van bussen en vrachtwagens. Ondanks dat ze slechts 4% van de voertuigen vertegenwoordigen, dragen bussen en vrachtwagens maar liefst 40% bij aan de wereldwijde transportemissies. De versnelling van hun elektrificatie is dan ook een essentiële stap in het proces om CO₂-uitstoot te verlagen.

Aandeel elektrische bussen

Wereldwijd zijn er in 2022 iets minder dan 66.000 elektrische bussen verkocht, zo’n 4,5% van het totale aantal verkochte bussen. Het geëlektrificeerde aandeel van de busmarkt stijgt echter snel, met 20% in Europa en 27% in de VS, waarbij India goed is voor meer vraag dan de VS en Europa samen, terwijl de Chinese markt 98% van alle e-bussen wereldwijd heeft.

Door deze snelle stijging komt er een grote vraag naar flexibelere en efficiëntere oplaadoplossingen die fleets van e-bussen in staat stellen te blijven rijden vanuit de beperkte omvang van de stedelijke depots waar ze zijn gestationeerd. De nieuwe HVC360 lader van ABB E-mobility, die deze week wordt getoond op de UITP (de wereldwijde openbaarvervoertop in Barcelona), is een grote stap vooruit voor het opladen van depots, waarbij rekening gehouden wordt met de complexiteit van fleet-operaties.

Elke HVC360 oplader biedt ultieme flexibiliteit voor elke locatie-indeling of gebruikssituatie en maakt de aansluiting van maximaal vier laadpunten tot op 100 meter van de stroomkast mogelijk, waarbij het beproefde, compacte ontwerp installatie rug-aan-rug-, zij-aan-zij of langs een muur mogelijk maakt.

Voeg daarbij de beste vermogensdichtheid, die een opmerkelijk vermogen biedt voor zijn oppervlakte, en zo worden de mogelijkheden van de HVC360 om laadstations en wagenparkdepots een scala aan laadopties op één plek te bieden, duidelijk. Providers kunnen de perfecte configuratie toepassen voor hun gebruikersbehoeften.

Sprekend over de lancering van de HVC360, zei Chris Nordh, Global Head van de Fleet & Transit business bij ABB E-mobility: “Nog indrukwekkender dan de uitzonderlijke kwaliteit en vermogensdichtheid van de unit, zijn de buitengewone flexibiliteit en interoperabiliteit met een breed scala aan OEM’s, waardoor het een echt wereldwijde oplossing is. We zijn erg verheugd om te zien hoe de HVC360 klanten in alle soorten en maten helpt om hun bedrijfskosten en emissies te verlagen, terwijl de zware voertuigensector de uitstekende resultaten die al geboekt zijn bij de elektrificatie van personenauto’s nu gaat evenaren.”

Elektrificatie van de transportsector

Een ander voorbeeld van het wereldwijde potentieel van de HVC360 op korte termijn is te vinden in de transportsector. In 2022 werden wereldwijd bijna 60.000 middelzware en zware elektrische vrachtwagens verkocht 2, slechts 1,2% van de vrachtwagenmarkt als geheel. Maar aangezien de sector blijft groeien met 47,5% 3, wordt verwacht dat de wereldwijde verkoop tegen het einde van het decennium de 1,1 miljoen 4 per jaar zal overtreffen. Een dergelijke snelle groei zal nodig zijn om de ambitieuze klimaatdoelstellingen over de hele wereld te realiseren, maar dat kan alleen worden bereikt als deze worden ondersteund door een flexibele, efficiënte laadinfrastructuur, zowel onderweg als in depots.

Toegankelijkheid blijft centraal staan, want de oplossing moet blijven voldoen aan veranderende eisen. Toekomstbestendige technologie van deze schaal is daarom cruciaal, en de flexibiliteit van de HVC360 zorgt ervoor dat wagenparkbeheerders zich gemakkelijker kunnen aanpassen naarmate EV’s blijven evolueren.

Net zo belangrijk als de HVC360-hardware zelf, is daarom de omvang van het ABB E-mobility-ondersteunings­ systeem dat eraan ten grondslag ligt. De digitale tools en services die beschikbaar zijn voor beheer en installatie op afstand, gecombineerd met verschillende lagen van services en ondersteuning, zorgen voor een blijvend goede klantervaring. Bovendien leiden oplossingen voor energiebeheer tot optimale laadprestaties en energieverbruik, waardoor bus- en vrachtwagenparken zowel nu als in de toekomst efficiënter kunnen werken.

De HVC360 van ABB E-mobility zal eind september 2023 beschikbaar zijn in België, Nederland en Luxemburg.