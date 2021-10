Onderzoek Oatly: Nederlanders vergeten impact van ontbijt in strijd tegen klimaatverandering

Het ontbijt wordt vaak over het hoofd gezien in de strijd tegen klimaatverandering. Dat blijkt uit onderzoek van Oatly, ’s werelds grootste haverdrankbedrijf. Ongeveer de helft van de Nederlanders wil hun impact op het klimaat verminderen en/of vindt dat we als maatschappij minder dierlijke producten moeten consumeren. Maar de meesten die zich tijdens eetmomenten bewust zijn van de impact op het klimaat, is zich, in vergelijking met andere eetmomenten, hier het meest van bewust tijdens de avondmaaltijd (60%). Slechts voor 1 op de tien van degenen die zich tijdens eetmomenten bewust van zijn van de impact op het klimaat, is het ontbijt de maaltijd waarbij ze zich hier het meest bewust van zijn. Het bedrijf vraagt daarom aandacht voor de ecologische voordelen van een plantaardige ontbijtzuivel.

Uit het onderzoek – dat onder ruim 1.000 ontbijtende Nederlanders werd afgenomen – blijkt dat, ondanks het groeiende bewustzijn van de milieu-impact van wat we eten en drinken, de ontbijtgewoontes nauwelijks zijn veranderd in de afgelopen vijf jaar. De consumptie van zuivel en eieren is gemiddeld genomen niet toe- of afgenomen. Vier op de vijf consumeren minstens eens per week zuivelproducten bij het ontbijt en ruim een derde doet dat dagelijks.

Volgens onderzoekers van de Universiteit van Oxford en het Zwitserse landbouwonderzoeksinstituut Agroscope, kan het vermijden van dierlijke producten de ecologische voetafdruk van een individu mogelijk tot wel 73 procent verminderen. Daar vallen ook zuivelproducten onder. Het haverdrankbedrijf vraagt daarom aandacht voor de impact van zuivel op het klimaat. Want al eeuwenlang genieten Nederlanders van zuivelproducten zoals melk en yoghurt bij het ontbijt, maar dankzij gezonde plantaardige producten is er nu een eenvoudige, gezonde en smakelijke manier om de ecologische voetafdruk direct te verkleinen.

Minder tijd en aandacht voor ontbijt

Het IPCC-rapport van de Verenigde Naties schudde deze zomer de wereld wakker met de urgentie om actie voor het klimaat te versnellen. Ook Nederlanders worden zich steeds meer bewust van de klimaatverandering, maar met een onveranderde 29e plaats op de Climate Change Performance Index 2021 valt daar nog wat te winnen. Uit het onderzoek van Oatly blijkt gelukkig dat een op de drie Nederlanders bereid is om eetgewoontes aan te passen als dit een positief effect heeft op het klimaat, wat volgens het bedrijf een goed begin is.

Tegelijkertijd zijn ruim vier op de tien Nederlanders zich bij geen enkel eetmoment bewust van de klimaatimpact van hun maaltijden. De Nederlanders die zich hier tijdens eetmomenten wel van bewust zijn, zijn dat het vaakst bij de avondmaaltijd (60%). Slechts een op de tien is zich, in vergelijking met andere eetmomenten, bij het ontbijt het vaakst bewust van de impact op het klimaat. Dat komt wellicht doordat het ontbijt bij bijna vier op de tien Nederlanders minder tijd en aandacht krijgt dan andere maaltijden.

Jongeren kiezen vaker voor plantaardige zuivelproducten

Nederlanders zijn meer plantaardige zuivelproducten gaan eten. Met name onder jongeren zijn deze producten in populariteit toegenomen: bijna een kwart eet vaker plantaardige zuivelproducten dan vijf jaar geleden. Uit het onderzoek komt naar voren dat jongeren zich tijdens eetmomenten vaker weleens bewust zijn van de effecten van hun maaltijden op het klimaat (70% vs. 54%). Een derde van de jongeren zou de consumptie van zuivel willen verminderen om het negatieve effect op het klimaat tegen te gaan.

Volgens Caroline Reid, Sustainability Director bij Oatly, een belangrijke ontwikkeling: “De ontbijtgewoontes van Nederlanders zijn de afgelopen vijf jaar nauwelijks veranderd, blijkt uit ons onderzoek. Maar we zien wel dat er bereidheid tot verandering is. Een kwart van de ondervraagden is bereid om minder zuivel te consumeren om zo de impact op het klimaat te verminderen. Wij vinden dat percentage nog veel te laag en daarom moedigen wij, in aanloop naar de Nationale Klimaatweek, alle Nederlanders aan om ook tijdens het ontbijt aan het klimaat te denken.”