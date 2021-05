Onderzoek: ‘Nieuwe kabinet kan achterstand op klimaat inhalen’

Er zijn miljarden euro’s beschikbaar voor het nieuwe kabinet om de klimaatcrisis in Nederland aan te pakken. Ook als Nederland het eigen klimaatdoel verhoogt is er genoeg geld beschikbaar. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van CE Delft in opdracht van Greenpeace Nederland. Het onderzoeksbureau heeft berekend dat er jaarlijks tussen de 6 en bijna 8 miljard euro beschikbaar is voor de financiering van Nederlandse klimaatmaatregelen. Het gaat bijvoorbeeld om geld uit het Nationale Groeifonds en het corona-herstelfonds van de Europese Unie. Voor dit laatste fonds heeft Nederland als enige EU-lidstaat nog geen voorstel ingediend. “Het enige wat het nieuwe kabinet nog nodig heeft om het klimaatdoel op te hogen, is een gezonde dosis lef. Als we te lang blijven suffen, lopen we het risico om dat geld mis te lopen”, zegt Dewi Zloch, expert klimaat en energie bij Greenpeace Nederland.

Pakt Nederland ‘Kans van de eeuw’?

In Europa wordt het extra geld dat beschikbaar is om Europa groen uit de crisis te krijgen ‘De kans van de eeuw’ genoemd. Dat wordt bevestigd door het onderzoek van CE Delft: jaarlijks is er tussen de 6,1 en 7,8 miljard euro beschikbaar voor klimaatmaatregelen. Het geld kan gebruikt worden voor extra wind- of zonne energie, een CO2-heffing, verkleinen van de veestapel. Dewi Zloch: “Maar de tijd tikt, voor het klimaat en ook voor dat geld. Andere EU-lidstaten hebben wel grootse plannen die kans maken op subsidie. Frankrijk en Duitsland zetten sterk in op groene waterstof en Italië vraagt 68 miljard euro voor grote zonneparken. Het fonds biedt enorme kansen. Voor veel nieuwe banen en een duurzamer Nederland. We dreigen nu de boot te missen en op verdere achterstand te raken.”

Ambitieuzer en veiliger klimaatbeleid binnen handbereik

Door gebruik te maken van dit geld kan Nederland zorgen voor 49% minder CO2-uitstoot en zijn hogere klimaatdoelen ook binnen handbereik. Zo becijferde CE Delft hoeveel geld er nodig is om de CO2-uitstoot in 2030 met 65% terug te dringen. Dit is noodzakelijk om de opwarming te beperken tot 1,5 graad. Het onderzoeksbureau kwam uit op een benodigd bedrag van maximaal 9 miljard per jaar. Het beschikbare budget uit de diverse fondsen is niet dekkend, maar kan wel een zeer belangrijke bijdrage leveren. Hierbij merkt CE Delft op dat publieke fondsen vrijwel nooit de volledige klimaatinvestering voor hun rekening nemen. “Terecht,” aldus Dewi Zloch “want bedrijven moeten zelf ook bijdragen en we moeten grote vervuilers niet verder subsidiëren. We lopen achter in Nederland en liggen niet op koers om onze klimaatdoelen te halen. Met dit rapport hopen we het toekomstige kabinet wakker te schudden. We laten zien hoeveel mogelijkheden er zijn, want er is zat geld beschikbaar. Alle lichten staan op groen. Waar wacht Nederland nog op?”

Fotocredit: Greenpeace / Martine Kamara