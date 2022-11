Meer dan 80 procent van de kleine bedrijven vertrouwt op printen om hun bedrijf te runnen, toch zegt 55 procent dat ze geen tijd hebben om de technologie te beheren1. Uit Nederlands onderzoek blijkt bovendien dat driekwart van de medewerkers het goed updaten van de printer belangrijk vindt, 60% geeft aan ook de beveiliging van printers belangrijk te vinden. In het licht hiervan introduceert HP Inc HP+ voor Bedrijven, HP Instant Ink voor bedrijven en de nieuwe LaserJet Pro 3000 & 4000 serie met HP+ die ontworpen zijn om het technologiebeheer voor kleine bedrijfseigenaren te vereenvoudigen. Met één Instant Ink account ontvangen kleine bedrijven automatisch apparaatspecifieke supplies (inkt of toner) voor meerdere apparaten, ook als die zich op meerdere locaties bevinden. In combinatie met de geavanceerde functies op de nieuwe LaserJet Pro 3000 & 4000 serie met HP+ helpt een Instant Ink abonnement kleine bedrijven tijd en geld te besparen, is het recyclen van cartridges vereenvoudigd en worden bossen over de hele wereld beschermd en hersteld.

“Ondernemers willen dat printen moeiteloos verloopt. Van het installatieproces en eenvoudig mobiel printen tot het bewaken van de printerbeveiliging en het beschikken over extra scanmogelijkheden”, zegt Hans Van Barel, Category Manager Printing Benelux bij HP. “HP+ voor bedrijven is een intuïtief printsysteem dat minimaal beheer vereist. Voeg daar HP Instant Ink voor bedrijven aan toe zodat je kan genieten van automatische leveringen van supplies en dan heb je een printoplossing die eigenaren van kleine bedrijven toelaat hun tijd en energie te besteden aan de groei van hun bedrijf in plaats van het beheer van hun printers.

Goed updaten, goede beveiliging en automatisch aanvullen inktvoorraad belangrijk voor thuiswerker

Om de steeds grotere uitdagingen van de economie het hoofd te bieden en zich te positioneren voor groei op lange termijn, hebben eigenaars van kleine ondernemingen nieuwe processen, werkwijzen en technologieën nodig om hun productiviteit te verhogen, bijvoorbeeld door de thuiswerkplek te voorzien van de kantoorgemakken als een printer.

Uit Nederlands onderzoek van HP blijkt dat een kwart (25%) van de werkende Nederlanders thuis de beschikking heeft over een werkprinter voor zakelijk gebruik, daarnaast heeft 54% de beschikking over een eigen printer thuis. Nederlanders hebben wel bepaalde wensen als het aankomt op de geboden printoplossingen door hun werkgever. Driekwart (65%) hecht veel waarde aan het goed updaten van de printer, 60% geeft aan het belangrijk te vinden dat de printer goed beveiligd is. Ook blijkt duurzaamheid van de printoplossing, bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame inkt of papier, voor 40% van de ondervraagden belangrijk.

Het automatisch aanvullen van de inktvoorraad (30%) en het aanbieden van een thuisprinter (33%) is voor een derde van de werkende Nederlanders een goede manier om hen beter te ondersteunen op het gebied van thuis printen. Daarnaast worden werknemers die thuis printen graag ondersteund op het gebied van draadloos printen (28%), en automatische updates (19%).

De belangrijkste kenmerken en voordelen van HP Instant Ink voor Bedrijven zijn:

Verbeterde productiviteit

Met de HP Instant Ink-abonnementsservice voor benodigdheden zit je nooit zonder toner.

HP LaserJet Pro detecteert wanneer de toner bijna op is en levert automatisch directer op de juiste locatie, op het juiste moment en met geconsolideerde facturering.

De HP LaserJet Pro 4000 serie is gebouwd voor snelheid en levert afdrukken van hoge kwaliteit met 42 pagina’s per minuut, de HP LaserJet Pro 3000 serie levert hoogwaardige afdrukken met 35 pagina’s per minuut.

HP Smart App en Cloud integratie maken printen vanaf elke locatie, scannen van grote volumes en vereenvoudigde document workflow mogelijk voor een grotere zakelijke printproductiviteit, betrouwbaarheid en veiligheid.

LaserJet Pro met HP+ is ENERGY STAR – gecertificeerd en maakt gebruik van HP Auto On/Off-technologie.

Moeiteloos beheer

Bespaar tijd met het HP+ Smart Admin Dashboard ontworpen voor kleine bedrijven.

Begeleide, cloudgebaseerde installatie om printers op afstand en eenvoudig te configureren en aan boord te installeren.

Beveiliging op afstand met geautomatiseerde bewaking voor meerdere HP-printers en locaties.

Maak naadloos verbinding met printers vanaf elk apparaat, overal, op elk netwerk.

Technische ondersteuning met een verlengde garantie van twee jaar.

Geavanceerde beveiliging

Gemoedsrust met 24/7 beveiligingsmonitoring met HP Wolf Pro Security, direct ingebed en vooraf geconfigureerd uit de doos, inclusief directe Smart Security-waarschuwingen voor potentiële beveiligingsrisico’s.

Duurzame impact

HP’s LaserJet Pro met HP+ levert Forest First -printen, wat betekent dat voor elke pagina die wordt afgedrukt gedurende de levensduur van de printer, HP zal bijdragen aan het herstel, de bescherming en het verantwoord beheer van bossen in samenwerking met NGO-partners zoals het Wereldnatuurfonds .

HP helpt bedrijven ook hun klimaatinitiatieven vooruit te helpen door middel van gecertificeerd CO2-neutraal printen.