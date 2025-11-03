Vandaag tekent KPN het UN Compact 24/7 Carbon Free Energy (CFE). Hiermee werkt KPN er naar toe om op elk moment van de dag – 24/7- alleen maar duurzame stroom te gebruiken, als onderdeel van het doel om in 2040 Net Zero te zijn. KPN heeft zijn energieverbruik sinds 2010 met 43% gereduceerd, neemt een deel van zijn stroom direct af bij een zonnepark van Eneco en zal vanaf 2027 ook stroom afnemen van een windpark. Met deze nieuwe stap onderstreept KPN zijn positie als voorloper in de energietransitie in Nederland en als één van de groenste telecomoperators ter wereld.

Strategisch belang

Wouter Stammeijer, Chief Operating Officer en lid van de Raad van Bestuur van KPN: “We zijn voortdurend bezig om het energieverbruik van onze netwerken te verminderen en te verduurzamen en maken grote stappen. Daarin past ook deze stap. Het is ons streven om straks op elk uur van de dag alleen nog elektriciteit te gebruiken zonder dat dit tot uitstoot leidt. Daarom investeren we in hernieuwbare energie, zoals zon en wind. En we gebruiken moderne batterijsystemen en gerichte certificering. Dat is belangrijk voor het halen van onze duurzaamheidsdoelstellingen, onze concurrentiepositie en het voldoen aan toekomstige wetgeving. Het is daarmee van strategisch belang voor KPN en draagt bij aan een duurzamer Nederland”.

Nu al 100% compensatie

Sinds 2011 koopt KPN certificaten in waarmee het zijn jaarlijks energieverbruik 100% compenseert. Om naar een volledig fossielvrije energievoorziening te gaan, wil KPN dat zijn elektriciteit op elk uur van de dag uit duurzame bronnen komt. Mede daarom heeft KPN samen met Eneco gewerkt aan meer energie uit zon en wind, waarmee de energietransitie wordt versneld.

Binnenkort 60% Carbon Free Energy

Het zonnepark Kabeljauwbeek voorziet nu al in 10% van KPN’s energieverbruik die geheel zonder uitstoot is (CFE score: 10%). Vanaf 1 januari 2027 neemt KPN een flink deel van de energie van windpark Ecowende af, dat voorziet in 50% van KPN’s energieverbruik. Opgeteld verhoogt het KPN’s CFE-score naar 60%.

Uitwisselen duurzame elektriciteit

KPN is voortdurend op zoek naar samenwerkingen die kunnen bijdragen aan de doelstelling om Net Zero te zijn in 2040. Zo is KPN samen met Google en Eneco recent een pilot gestart om overschotten van duurzame elektriciteit met elkaar uit te wisselen. KPN en Google krijgen op sommige momenten namelijk meer duurzame stroom uit hun zon- en windparken dan dat ze zelf kunnen gebruiken en op andere momenten juist te weinig. Door deze momenten met elkaar uit te wisselen, helpen zij elkaar om op steeds meer uren van de dag op duurzame bronnen te draaien. Als de pilot slaagt zal dat tot een aanzienlijke verhoging van de CFE-score leiden.

KPN is ook mede-initiatiefnemer van het project 24/7 Carbon Free Energy van het Platform Energie Bewustzijn. Dit project waarin meerdere bedrijven, netbeheerders en NGO’s meedoen, werkt aan het oplossen van barrières voor het mogelijk maken van 100% 24/7 CFE in Nederland. Zoals bijvoorbeeld granulaire certificaten om per uur aan te kunnen tonen waar stroom is opgewekt.

UN Compact 24/7

Het UN Compact 24/7 CFE is een initiatief onder de vlag van de Verenigde Naties. Het dagelijks beheer gebeurt door de organisatie Sustainable Energy for All. Het is een vrijwillige belofte om samen met andere partijen te streven naar elektriciteit die elk uur van de dag uit hernieuwbare bronnen komt. Bekende ondertekenaars zijn bijvoorbeeld Google, Microsoft, Stanford University, Mitsubishi, SAP en Engie.

Foto boven: Servee Derks

v.l.n.r: Stephan de Jonge, Jorrit Bakker, Wouter Stammeijer en Ben Gill