Veel Nederlanders zijn druk bezig met het elektrificeren en verduurzamen van hun huis. Om in te spelen op het groeiende aanbod van duurzame energie en een deeloplossing te bieden voor congestie op het elektriciteitsnet kondigen Tibber en Polarium vandaag de eerste AI-gestuurde thuisbatterij aan: Homevolt. De thuisbatterij brengt Tibber’s app samen met de circulaire batterijtechnologie van het Zweedse Polarium. Het AI-algoritme helpt consumenten met het besparen van energie en de thuisbatterij voegt tegelijkertijd meer flexibiliteit toe aan het net. De Homevolt is begin 2024 beschikbaar in Nederland.

Energiesysteem van de toekomst

Homevolt is een batterij met een brein. De innovatieve thuisbatterij helpt consumenten bij het verlagen van hun energiekosten en het stabiliseren van het elektriciteitsnet. Door geavanceerde technologie slaat de Homevolt stroom op wanneer er veel stroom beschikbaar is en levert het terug aan het net wanneer de vraag piekt. Hiermee kunnen consumenten flink besparen op hun energiekosten, vergroten huishoudens hun zelfvoorzienendheid en creëert het een duurzaam en betrouwbaar energiesysteem voor de toekomst.

“De combinatie van hardware en software is wat Homevolt uniek maakt” zegt Edgeir Aksnes, CEO en medeoprichter van Tibber. “Dit product maakt energieopslag toegankelijker dan ooit. Wij willen dat iedereen de controle kan nemen over zijn energieverbruik en -kosten. De Homevolt combineert de batterijtechnologie van Polarium met onze slimme Tibber-app. Zo kan de consument de flexibiliteit van het elektriciteitsnet optimaal benutten, met het oog op congestie op het Nederlandse elektriciteitsnetwerk helpt dat uiteindelijk iedereen.”

“Energieopslag is de ontbrekende schakel in het duurzame energiesysteem van de toekomst. We zijn daarom verheugd om Homevolt te lanceren, waardoor energieopslag voor huishoudens toegankelijker wordt. De Homevolt is revolutionair in de energiewereld omdat het de flexibiliteit van het net optimaal benut”, zegt Stefan Jansson, CEO en medeoprichter van Polarium.