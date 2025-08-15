De internationale druk om consensus te bereiken over een juridisch bindende overeenkomst om plasticvervuiling te beëindigen, bleek buiten het bereik van de vermoeide VN-lidstaten die vrijdag in Genève bijeenkwamen. Ze kwamen overeen de besprekingen op een later tijdstip te hervatten.

“Dit waren tien dagen van hard vechten tegen de achtergrond van geopolitieke complexiteit, economische uitdagingen en multilaterale spanningen”, aldus Inger Andersen, uitvoerend directeur van het VN-Milieuprogramma (UNEP). “Eén ding blijft echter duidelijk: ondanks deze complexiteit willen alle landen duidelijk aan de onderhandelingstafel blijven.”

In een toespraak tot de media aan het einde van de besprekingen van het Intergovernmental Negotiating Committee (INC) bij de VN in de Zwitserse stad, benadrukte mevrouw Andersen dat de lidstaten een duidelijke wens hadden uitgesproken om betrokken te blijven bij het proces, waarbij ze hun aanzienlijke meningsverschillen over plasticvervuiling erkenden.

“Hoewel we niet de verdragstekst hebben gekregen waarop we hadden gehoopt, zullen we bij UNEP doorgaan met de strijd tegen plasticvervuiling – vervuiling die zich in ons grondwater, in onze bodem, in onze rivieren, in onze oceanen en ja, in ons lichaam bevindt”, zei ze.

Wereldbeeld

“Mensen eisen een verdrag”, vervolgde het hoofd van de VN-organisatie, voordat hij de harde arbeid benadrukte die voor ons ligt om het momentum te behouden dat nodig is om een bindend internationaal akkoord te sluiten.

Afgevaardigden uit 183 landen bevestigden de verbindende kracht en het belang van de voorgestelde overeenkomst, waarbij enkele vertegenwoordigers van eilanden in de Stille Oceaan – compleet met oogverblindende, verse bloemen in hun haar – schouder aan schouder stonden met andere deelnemers, uitgeput door de laatste nachtelijke onderhandelingssessie.

De hervatte vijfde sessie – INC-5.2 genoemd, na eerdere gesprekken in Busan, bekend als INC-5.1 – bracht meer dan 2600 deelnemers bijeen in het Palais des Nations van de VN. Naast de ongeveer 1400 afgevaardigden uit de landen waren er bijna 1000 waarnemers van minstens 400 organisaties.

NGO-stemmen gehoord

De sessie omvatte ook de actieve deelname van het maatschappelijk middenveld – waaronder inheemse volken, afvalverzamelaars, kunstenaars, jongeren en wetenschappers. Ze lieten hun stem horen via protesten, kunstinstallaties, persconferenties en evenementen in en rond het Paleis der Naties.

Het doel van de onderhandelingen was om overeenstemming te bereiken over een tekst voor het wettelijk bindende instrument om plasticvervuiling te beëindigen “en onopgeloste kwesties aan te kaarten die verdere voorbereidende werkzaamheden vereisten in de aanloop naar een diplomatieke conferentie”, aldus UNEP.

Naast de bijeenkomsten in de enorme vergaderzaal van de VN in Genève werden vier contactgroepen opgericht om belangrijke kwesties aan te pakken, waaronder plasticontwerp, zorgwekkende chemicaliën, productielimieten, financiering en nalevingsinstrumenten.

Ondanks “intensieve betrokkenheid” konden de leden van het Intergouvernementeel Onderhandelingscomité geen consensus bereiken over de voorgestelde teksten, legde UNEP uit.

Actieoproep van de voorzitter

“Het niet halen van het doel dat we onszelf hebben gesteld, kan verdriet en zelfs frustratie opleveren. Toch mag het niet tot ontmoediging leiden. Integendeel, het zou ons juist moeten aanzetten om onze energie te herwinnen, onze beloftes te hernieuwen en onze ambities te verenigen”, aldus INC-voorzitter Luis Vayas Valdivieso.

“Het is nog niet gebeurd in Genève, maar ik twijfel er niet aan dat de dag zal komen waarop de internationale gemeenschap haar wil verenigt en de handen ineenslaat om ons milieu en de gezondheid van onze bevolking te beschermen.”

Het INC-proces begon in maart 2022 toen de VN-Milieuvergadering resolutie 5.2 aannam om een internationaal juridisch bindend instrument te ontwikkelen tegen plasticvervuiling, ook in het mariene milieu.

“Aan het einde van deze sessie vertrekken we met een begrip van de uitdagingen die voor ons liggen en een hernieuwde en gedeelde inzet om deze aan te pakken”, aldus Jyoti Mathur-Filipp, uitvoerend secretaris van het INC-secretariaat. “Vooruitgang moet nu onze plicht zijn.”

Foto: UNDP