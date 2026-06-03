Oxfam waarschuwt dat rijke landen schromelijk tekortschieten in de financiering van klimaatadaptatie voor ontwikkelingslanden, namelijk 90 procent. In 2024 is door deze landen 32 miljard dollar beschikbaar gesteld voor klimaatadaptatie, dat is maar klein gedeelte van de 310 miljard dollar die minimaal naar verwachting nodig is in ontwikkelingslanden in de komende 10 jaar. Voldoende financiering van klimaatadaptatie is noodzakelijk zodat ontwikkelingslanden zich te weer kunnen stellen tegen de verwoestende gevolgen van de mondiale klimaatcrisis, die grotendeels is veroorzaakt door rijke landen. Oxfam komt met deze waarschuwing voorafgaand aan de VN-klimaatonderhandelingen die op maandag 8 juni in Bonn van start gaan.

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hadden overheden in 2024 32 miljard dollar aan financiering voor klimaatadaptatie beschikbaar gesteld. Dat is ongeveer 90 procent minder dan de verwachte behoefte van 310 tot 365 miljard dollar, zoals berekend door UNEP, het milieuprogramma van de VN, die ontwikkelingslanden nodig hebben in 2035. Om dit gat te dichten, zouden rijke landen hun financiering voor klimaatadaptatie moeten vertienvoudigen. Het totale bedrag voor klimaatfinanciering, inclusief klimaatadaptatie, bedroeg 137 miljard dollar in 2024. Ook voor het uitfaseren van fossiele brandstoffen door ontwikkelingslanden is dit bedrag maar een fractie van wat daadwerkelijk nodig is.

Hilde Stroot, Oxfam Novib klimaatexpert en waarnemer bij de onderhandelingen in Bonn; ‘Dit enorme tekort op klimaatadaptatie benadrukt opnieuw de schrijnende wereldwijde ongelijkheid: degenen die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis worden het zwaarst getroffen. Vooral mensen in het mondiale Zuiden draaien nu op voor de kosten van de klimaatcrisis. Uit deze cijfers komt overduidelijk naar voren dat landen die het meest kwetsbaar zijn voor de effecten van de klimaatcrisis zich nauwelijks kunnen aanpassen, laat staan dat zij over voldoende budget beschikken om in eigen land de noodzakelijke energietransitie in te zetten. Deze ongelijkheid zorgt ervoor dat de klimaatcrisis verder door dendert’

Tegelijkertijd zal de winst van de zes grootste fossiele brandstofbedrijven naar verwachting in 2026 oplopen tot 94 miljard dollar. “Het is de hoogste tijd, ook in Bonn, dat de grootste vervuilers gaan betalen voor de klimaatschade die zij veroorzaken. Als dat niet gebeurt neemt het draagvlak voor noodzakelijk klimaatbeleid verder af in de samenleving. Het kan niet zo zijn dat de grootste vervuilers er met miljarden winst van door gaan terwijl de meest kwetsbaren de klappen op moeten vangen,” aldus Stroot.