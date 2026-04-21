Bedrijven en overheden in de Rotterdamse haven zetten hun samenwerking tegen vervuiling voort. De partners binnen de Taskforce Clean Sweep Rotterdam hebben de samenwerkingsovereenkomst verlengd tot eind 2027 en spreken daarmee opnieuw hun gezamenlijke ambitie uit om vervuiling door plastic korrels, poeders en vlokken in het havengebied verder terug te dringen.

Taskforce Clean Sweep Rotterdam is actief sinds 2021. De verlenging betekent dat bedrijven uit de kunststof producerende industrie, vervoerders, de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, ondernemersvereniging Deltalinqs en Plastics Europe Nederland zich ook de komende periode blijven inzetten voor het voorkomen én opruimen van (micro)plasticvervuiling in de haven. DCMR Milieudienst Rijnmond blijft bij het initiatief betrokken als onafhankelijk toezichthouder.

Blijvende gezamenlijke inzet

Sinds de start van de Taskforce Clean Sweep Rotterdam werken de deelnemende partijen samen aan concrete maatregelen om te voorkomen dat plastic in het milieu terechtkomt. De verlengde overeenkomst onderstreept dat deze gezamenlijke aanpak wordt voortgezet en verder versterkt, onder meer door het blijven delen van kennis en ervaring en het beschikbaar stellen van financiële middelen voor preventie en schoonmaakacties.

In de afgelopen jaren zijn op vrijwillige basis diverse opruimacties uitgevoerd in onder andere de Londenhaven en de Rijnhaven. Daarnaast vonden bedrijfsbezoeken plaats waarbij deelnemers praktijkervaring uitwisselden over het verminderen van verlies van plastic korrels tijdens productie, opslag en transport.

Focus op preventie en bewustwording

Naast het schoonmaken van vervuilde locaties blijft de focus liggen op het voorkomen van nieuwe vervuiling. De Taskforce richt zich daarbij op het achterhalen van de bronnen, het verbeteren van werklocaties, het aanscherpen van procedures en het vergroten van de bewustwording onder medewerkers in de hele keten. Met de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst geven de betrokken partijen aan dat zij deze structurele aanpak onverminderd willen voortzetten.