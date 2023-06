Consumenten verwachten in de toekomst meer online te gaan besteden. Ze verwachten 37% van hun uitgaven online te besteden in 2028, 5 procentpunt meer dan het werkelijke percentage in 2022. Daarnaast gaan consumenten duurzamere keuzes maken bij hun online aankopen en hechten ze meer waarde aan hun data. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Thuiswinkel.org en haar onderzoeksprogramma ShoppingTomorrow is uitgevoerd door GfK.

Consumenten denken meer online te gaan besteden in de toekomst, maar dit percentage is afgenomen. Vorig jaar dacht men namelijk over 5 jaar 41% van hun uitgaven online te gaan doen. Een mogelijke verklaring voor de daling is dat de sluiting van fysieke winkels in de afgelopen jaren de verwachting positief heeft beïnvloed. We zien hierbij wel verschillende verwachtingen per categorie. Zo verwacht de consument vaker online te gaan shoppen voor Elektronica, Food/Nearfood en Health & Beauty, maar minder vaak voor bijvoorbeeld Schoenen & Personal Lifestyle, Kleding en Speelgoed.

Consumenten staan positief tegenover een duurzamere toekomst in de retail

Duurzaamheid is voor veel consumenten belangrijk. Zo neemt bijna 9 op de 10 consumenten regelmatig of vaak een eigen tas mee tijdens het winkelen, en controleert een kwart van de consumenten of een product op duurzame wijze is geproduceerd. Nog eens een kwart geeft aan dit in de toekomst vaker te willen doen.

“De helft van de consumenten voelt zichzelf verantwoordelijk voor het doen van minder aankopen om het milieu minder te belasten,” zegt Marlene ten Ham, directeur bij Thuiswinkel.org, “maar 35% vindt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijven en henzelf. Veel bedrijven zetten al goede stappen, maar we kunnen nog meer. Dat betekent dat bedrijven verder moeten werken aan het verduurzamen van hun business, moeten zorgen voor betere producten, verpakkingen, productinformatie en duidelijke implementatie van de circulaire economie om consumenten te helpen in het maken van betere keuzes. Thuiswinkel.org helpt webwinkels daarbij en zet dit jaar stevig in op het verder verduurzamen van de sector.”

Bijna 4 op de 10 consumenten koopt regelmatig tweedehands

Tweedehands shoppen lijkt populair. Eén op de drie consumenten verkoopt regelmatig of vaak op online platforms (zoals Marktplaats of Vinted) en 30% koopt ook op die platforms. Tweedehands artikelen kopen in fysieke winkels wordt ook gedaan door zo’n 30% van de consumenten. Over 5 jaar verwacht 19% vaker aan- en verkopen via online platforms te doen, en 16% verwacht vaker fysiek een tweedehands artikel te kopen.

De beweegredenen om tweedehands te kopen hebben vaak te maken met lagere kosten (32%) en milieuoverwegingen (14%). Voor 54% van de consumenten is een combinatie van deze factoren belangrijk. De meeste tweedehands aankopen worden gedaan in de categorieën Kleding, Home & Living en Speelgoed. In de toekomst verwacht men vaker tweedehands te gaan kopen in Media & Entertainment, DIY / Garden en wederom Kleding.

Nieuwe technologische ontwikkelingen zijn nog niet zo populair

Kijkend naar de toekomst zijn consumenten sceptisch over nieuwe technologische ontwikkelingen. Zo vindt slechts 8% van de consumenten het (zeer) waarschijnlijk om in de toekomst aankopen te gaan doen in een metaverse. Ook hebben consumenten weinig ervaring met nieuwe technologieën zoals Web3 (4%), een metaverse (5%) of collaboratieve AI (7%). Virtual Reality (69%) en digital wallets (53%) zijn bekender.