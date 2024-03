Greenpeace Nederland heeft vandaag bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan tegen grote vervuilers Chemours en Tata Steel. De milieuorganisatie voegt zich met deze aangifte bij de strafzaken van omwonenden en hun advocaat Bénédicte Ficq. Greenpeace wil hiermee de omwonenden steunen die in actie komen tegen deze bedrijven die hun gezondheid ernstig aantasten. Greenpeace sluit zich aan bij deze zaken vanwege onthullingen waaruit blijkt dat beide bedrijven al decennialang zelf op de hoogte waren van de vervuiling en mogelijke gevaren, maar dat er niet is ingegrepen en informatie voor omwonenden is achtergehouden.

“Omwonenden van vervuilende industrieën worden nauwelijks beschermd tegen bedrijven die schaamteloos het klimaat, de leefomgeving en de gezondheid van mensen verzieken. Dat zien we bij Tata Steel en Chemours, maar ook bij Schiphol en bij bijvoorbeeld de gaswinning in Groningen. Het is de hoogste tijd dat de leidinggevenden van grote vervuilers zich hiervoor gaan verantwoorden”, aldus Andy Palmen, directeur van Greenpeace Nederland.

Onderzoek OM

Het Openbaar Ministerie (OM) doet al twee jaar strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel of het bedrijf opzettelijk gevaarlijke stoffen in de bodem, lucht of oppervlaktewater heeft gebracht met gevaar voor de openbare gezondheid. Tata Steel was hier al in 1975 van op de hoogte bleek uit een reportage van EenVandaag. Het RIVM heeft al aangetoond dat omwonenden van de staalfabriek ziek worden en eerder sterven. De Expertgroep Gezondheid IJmond concludeerde vorige week dat de gezondheidsschade door Tata Steel in de praktijk nog groter is.

In oktober ’23 is het OM ook een strafrechtelijk onderzoek gestart naar Chemours en de leidinggevenden nadat duizenden mensen een soortgelijke aangifte als tegen Tata Steel hebben gedaan. Zij maken zich zorgen over de gevaarlijke PFAS-stoffen die het bedrijf over een periode van ruim 50 jaar in het milieu heeft gebracht zonder dat ze dat wisten. Zembla onthulde dat Chemours dit al die jaren in de doofpot heeft gestopt.

Omwonenden Grote Vervuilers

De strafzaken tegen beide grote vervuilers zijn gestart door omwonenden die zich zorgen maken en hebben verenigd in lokale stichtingen. Joop Keesmaat van Stichting Stop PFAS, Stop Chemours: “We zijn blij dat Greenpeace aangifte doet, want met dat extra gewicht zou de weegschaal van Vrouwe Justitia toch zeker naar de goede kant moeten overhellen. En zoals ik iedere zaterdagochtend bij ons wekelijkse protest voor de deur van Chemours zeg: ‘Wij gaan dit winnen’.” Stichting FrisseWind.nu coördineerde de aangifte tegen Tata Steel. Bestuurslid Jaap Venniker: “Het is een enorme steun dat Greenpeace zich bij de zaak aansluit. Het OM kan hier niet omheen. We staan voor een omslagpunt. De tijd dat ziekmakende uitstoot gedoogd wordt en de buren van grote vervuilers met hun gezondheid betalen is voorbij.”

Greenpeace vindt het belangrijk dat de strafrechter zich buigt over Chemours en Tata Steel. Andy Palmen, directeur Greenpeace Nederland: “Het Wetboek van Strafrecht zegt dat het opzettelijk in het milieu brengen van schadelijke stoffen waar mensen ziek van worden strafbaar is. CEO’s van deze bedrijven maken de keuzes tussen meer winst of meer maatregelen die de gezondheid van omwonenden beschermen. De gezondheid van omwonenden en het milieu worden te grabbel gegooid ten gunste van aandeelhouders. Bedrijven staan vervolgens wel vooraan om subsidie te ontvangen die de belastingbetaler moet ophoesten, maar staan achteraan als het gaat om verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving. We vragen niet om Tata Steel en Chemours te sluiten, maar we eisen dat er geproduceerd wordt zonder uitstoot van ziekmakende giftige stoffen in de woonomgeving.” Ficq reageert verheugd op de aangiftestap van Greenpeace: “Een enorme steun in de rug voor de bewoners en een krachtig signaal richting het Openbaar Ministerie.”