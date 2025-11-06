om | nieuwe energie en EnergyFreedom starten een strategische samenwerking om bedrijventerreinen in Nederland te ondersteunen bij het opzetten van slimme energiehubs. Via Zelflevering+ bieden de partijen een totaaloplossing waarmee bedrijven energie kunnen opwekken, delen, opslaan en onderling slim kunnen benutten. Het doel: samen grip krijgen op de eigen energievoorziening en een krachtige vuist maken tegen netcongestie.

Bedrijventerreinen staan onder druk. Door de volle energienetten wordt nieuwbouw of uitbreiding steeds lastiger, terwijl bedrijven die duurzame energie opwekken lang niet altijd een eerlijke prijs krijgen voor hun teruglevering. Zelflevering+ biedt uitkomst: een model waarbij bedrijven onderling energie delen tegen eerlijke voorwaarden, met volledige ondersteuning op technisch, juridisch en organisatorisch vlak.

Eén loket voor collectieve energieoplossingen



om | nieuwe energie brengt jarenlange ervaring mee in het opzetten van lokale energiegemeenschappen, terwijl EnergyFreedom gespecialiseerd is in de ontwikkeling en realisatie van collectieve energiesystemen. Samen vormen zij één aanspreekpunt voor bedrijventerreinen die hun energie slim willen organiseren.

“Wij hebben jarenlange ervaring in het organiseren van lokale energiegemeenschappen en het verbinden van partijen met uiteenlopende belangen,” zegt Andre Dippell, directeur bij om | nieuwe energie. “Juist op bedrijventerreinen maken wij het verschil door partijen bij elkaar te brengen én te activeren.” “Stefan Lodeweyckx, directeur van EnergyFreedom vult aan: “Wij zorgen dat het technisch en juridisch klopt, en dat bedrijven écht worden ontzorgd.”. Samen bieden we één loket voor bedrijventerreinen die écht stappen willen zetten.

Gezamenlijke autoriteit

De samenwerking is gericht op impact: bedrijventerreinen in staat stellen om energie slim lokaal te delen, het net te ontlasten én toekomstbestendig te worden. Het hogere doel is om in gezamenlijkheid als autoriteit in de markt te worden erkend op het gebied van energiehubs voor bedrijventerreinen. Door kennis, technologie en lokale kracht te verenigen, willen de partners een betekenisvolle versnelling brengen in de energietransitie op regionaal niveau.