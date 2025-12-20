Afgelopen jaar is gebouwd aan het Kennisplatform Energiehubs waar alles wat nodig is om een energiehub te ontwikkelen te vinden is. Vanaf 1 januari 2026 dragen de netbeheerders hun coördinerende rol over aan het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen (PVB). Met deze stap gaat het kennisplatform een nieuwe fase in, waarbij de focus ligt op het platform verder ontwikkelen samen met de markt en het bredere ecosysteem.

Sectorbreed is afgelopen jaar samengewerkt met netbeheerders, overheden, PVB Nederland, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en kennisinstellingen. Doel was om met alle kennis en expertise een goede basis neer te leggen om energiehubs te faciliteren. Via www.energiehubs.nl krijgen de honderden initiatieven in Nederland toegang tot betrouwbare informatie en handelingsperspectief, praktijkervaringen, overzichten van communities en dienstverleners en informatie over nieuwe (beleids)ontwikkelingen.

Uitgangspunten van het kennisplatform

Met het opzetten van een kennisplatform ambiëren deelnemende partijen ernaar om samen het eerlijke verhaal rondom energiehubs te vertellen. Ook willen zij klanten sneller en schaalbaar kunnen ondersteunen bij de realisatie van energiehubs. Door samen handvatten te bieden aan initatieven, hopen zij systeemrisico’s, zoals bijvoorbeeld cybersecurity problemen voorkomen. Dat verloopt via het kennisplatform door te leren van de praktijk.

Doorontwikkelen kennisplatform

Juist nu er een stabiele basis ligt, is een nieuwe fase met een andere rolverdeling wenselijk. De komende twee jaar ligt de focus (op basis van de Routekaart Energiehubs van het Stimuleringsprogramma Energiehubs) op gezamenlijke kennisontwikkeling om tot een volwassen propositie te komen, en deze uit te breiden. Zo helpt het netwerk en de kennis van PVB, bij het succesvol duurzaam (door)ontwikkelen en beheren van energiehubs. Ook kunnen netwerkbedrijven een stap terugzetten en zich meer focussen op hun wettelijke taken.

Betrokkenheid partners

De netbeheerders, overheden en andere partners blijven betrokken bij het Kennisplatform Energiehubs. Zij blijven met hun kennis en ervaring bijdragen aan de verdere ontwikkeling van energiehubs in Nederland. Tegelijkertijd hebben zij er het volste vertrouwen in dat een coördinerende rol voor Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen een extra impuls geeft aan de bottum-up doorontwikkeling van energiehubs. Als onderdeel van TKI Urban Energy slaan zij de brug naar andere innovatietrajecten rond energiehubs, bijvoorbeeld het combineren van meerdere energiebronnen. Of het succesvol integreren van bijvoorbeeld logistiek laden of netbewuste (nieuwbouw)wijken. Zo blijven we samen doorbouwen aan het (decentrale) energiesysteem van de toekomst.

Foto: Luchtfoto – Energiehub Hessenpoort Zwolle