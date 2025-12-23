Een nieuwe subsidie moet de ontwikkeling van energiehubs met waterstof (‘waterstofhubs’) aanmoedigen. De subsidie helpt bedrijven verduurzamen met waterstof, ook als ze nog niet kunnen aansluiten op het landelijke waterstofnetwerk. Geïnteresseerde bedrijven kunnen tot en met 30 januari meedenken over de nieuwe subsidie.

Ook transport, opslag en gebruik van waterstof

De nieuwe subsidie komt voort uit de bestaande Subsidieregeling grootschalige productie volledig hernieuwbare waterstof via elektrolyse (OWE). Ondernemers kunnen deze subsidie aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) als ze duurzame waterstof willen produceren met een elektrolyser.

De nieuwe subsidie voor waterstofhubs geeft meer mogelijkheden. Nu kunnen aanvragers bijvoorbeeld ook subsidie krijgen voor het transport, de opslag en het gebruik van waterstof.

Speciaal voor waterstofhubs

In een energiehub met waterstof komen productie, transport, opslag en gebruik van waterstof namelijk samen. Bedrijven die waterstof willen produceren of gebruiken om te verduurzamen, doen dit dan in een samenwerkingsverband. Samen realiseren ze de energiehub met waterstof. Die waterstofhub geeft hen soms ook de mogelijkheid om te verduurzamen op een plek waar het elektriciteitsnet overbelast is (netcongestie).

Waterstofhub verduurzaamt de regio

De hub verduurzaamt ook het lokale of regionale energieverbruik. En het versnelt de opbouw van de waterstofmarkt in Nederland, omdat we kunnen leren van deze projecten. De subsidie is voor waterstofhubs met een elektrolyser met een maximaal vermogen van 15 megawatt (MW).

De subsidie stelt eisen aan hoe de hub eruit moet zien. Denk aan een maximale afstand tussen deelnemers van de hub. Maar ook aan het minimale aantal en het type afnemers van de geproduceerde waterstof. Bedrijven kunnen meedenken over deze eisen.

Denk mee over de subsidie

Tot en met 30 januari 2026 kunnen geïnteresseerden meedenken over de subsidie voor waterstofhubs.

Reageer op de subsidieregeling

Input voor definitieve subsidie

Met de internetconsultatie halen RVO en het ministerie van Klimaat en Groene Groei input van bedrijven op voor de definitieve subsidie. Die input laat zien of de subsidie haalbaar is. Maar ook hoeveel samenwerkingsverbanden van bedrijven subsidie willen ontvangen, en hoeveel geld ze nodig hebben. Wanneer de subsidie opent, kunnen zij hun aanvraag indienen bij RVO.

Online kennissessie op 15 januari

Het Nationaal Waterstof Programma organiseert een online kennissessie. Daarin vertellen RVO, het ministerie van Klimaat en Groene Groei en GroenvermogenNL meer over deze consultatie en de subsidie. Er is ruimte om vragen te stellen.

Wilt u meer weten over de consultatie en de nieuwe subsidie? Meld u dan aan voor deze sessie.