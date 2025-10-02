World Animal Protection dient vandaag op 2 oktober, vlak voor Werelddierendag, een klacht in tegen Rabobank bij het Nationaal Contactpunt van de OESO. Het is de eerste OESO-klacht ooit tegen een bank vanwege financiering van dierenleed. Rabobank pompt al jaren miljarden in omstreden vleesgiganten zoals JBS en Tyson Foods, die berucht zijn om onder meer routinematige verminkingen, wrede slacht en overvolle stallen. Daarbij zwakte Rabobank dit jaar haar dierenwelzijnsbeleid sterk af en is het onderdeel van lobbyorganisaties die actief dierenwelzijnswetgeving proberen te ondermijnen.

Dirk-Jan Verdonk, directeur van World Animal Protection Nederland: “Rabobank is de grootste Nederlandse financier van de wereldwijde vee-industrie, maar weigert verantwoordelijkheid te nemen voor het immense dierenleed dat zij financiert. We hebben de bank herhaaldelijk gewezen op misstanden bij haar klanten, maar in plaats van verbeteringen te eisen, heeft Rabobank haar dierenwelzijnsbeleid afgezwakt. Daarmee draagt de bank bij aan grootschalig dierenleed.”

Rabobank grootste financier dierenleed

Onderzoeksbureau Profundo berekende dat Rabobank tussen 2016 en 2024 voor 23,5 miljard euro investeerde in 52 van de grootste vlees- en zuivelbedrijven ter wereld, waaronder JBS en Tyson Foods, die herhaaldelijk in opspraak kwamen vanwege ernstige en grootschalige schendingen, zoals het smijten met dieren.

Actief tegen verbetering

De klacht volgt op het besluit van Rabobank om begin 2025 haar dierenwelzijnsbeleid aanzienlijk te verzwakken. Waar de bank eerder nog concrete minimumeisen en streefdoelen stelde, zoals omgevingsverrijking en het afbouwen van kooihuisvesting voor kippen en groepshuisvesting voor zeugen, zijn deze inmiddels grotendeels geschrapt.

Bovendien is Rabobank lid van invloedrijke lobbyorganisaties in de Verenigde Staten, waaronder de National Pork Producers Council, die actief proberen dierenwelzijnswetgeving te voorkomen of onderuit te halen. Daarmee draagt de bank bij aan het tegenhouden van verbeteringen zonder daarover transparant te zijn en handelt zij volgens World Animal Protection in strijd met de OESO-richtlijnen op het vlak van verantwoorde politieke beïnvloeding.

Gevolgen voor Rabobank

De richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) leggen internationaal vast wat aangesloten landen, waaronder Nederland, van multinationals verwachten op het gebied van verantwoord ondernemen. Sinds 2023 vallen daar ook regels over dierenwelzijn onder.

Als de klacht tegen de Rabobank gegrond wordt verklaard door het Nationaal Contactpunt van de OESO, kan dat gevolgen hebben voor de bank. Hoewel de OESO-richtlijnen voor bedrijven niet bindend zijn, heeft Rabobank ze zelf opgenomen in haar beleid en verwacht de overheid van bedrijven dat ze zich eraan houden. De maatschappelijke verwachting is daarom dat de bank in lijn met de richtlijnen moet opereren.

Vervolg

Met de klacht wil World Animal Protection dat Rabobank stopt met het financieren van bedrijven die grootschalig dierenleed veroorzaken en zich terugtrekt uit lobbyorganisaties die betere dierenwelzijns-regels tegenwerken. Ook vindt de organisatie dat de bank de grootste dierenwelzijnsproblemen in haar portefeuille moet aanpakken, bijvoorbeeld door verbeteringen af te dwingen via contracten.

Aan het OESO-contactpunt vraagt de organisatie te bemiddelen. Indien Rabobank weigert de grootste dierenwelzijnsproblemen in haar portefeuille te identificeren, te voorkomen of te beperken, vraagt World Animal Protection van het OESO-contactpunt om een publieke verklaring en aanbevelingen.

Foto: Credits: World Animal Protection / Tracks Investigations