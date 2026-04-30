Een groep van 48 Greenpeace-actievoerders heeft de eerste aandeelhoudersvergadering van vleesgigant JBS in Nederland verstoord. De actievoerders hingen een spandoek met druipend nepbloed en de tekst: ‘JBS: Keep your bloody business out of Africa’ aan het Sheraton hotel op Schiphol, waar de vergadering plaatsvond. In de hal van het hotel wordt ook een metershoog spandoek met dezelfde tekst opgehangen. De actievoerders betraden de vergaderzaal en Greenpeace directeur Marieke Vellekoop bood het informatieverzoek aan de aandeelhouders van JBS aan, wat de eerste stap is naar juridische actie tegen de uitbreidingsplannen van JBS. Greenpeace wil dat JBS van de destructieve groeiplannen afziet. De aandeelhoudersvergadering is stilgelegd.

Isabel Willemsen, campagneleider biodiversiteit Greenpeace Nederland: ‘Wij zijn hier vandaag om de wereldwijde verwoesting van JBS te stoppen. Terwijl het Amazonewoud verdwijnt en de aarde opwarmt, wil deze vleesgigant verder uitbreiden en nog meer natuur verwoesten – ten koste van mensen en een leefbare aarde. Met hun verhuizing naar Nederland hebben zij zich ook aan de Nederlandse wet te houden. Dat geeft ons de kans nu juridische stappen te zetten. Met deze actie kondigen we die stappen aan en zetten we de spotlight op de bloody business van deze vleesmiljardairs.’’

Ontbossing en natuurverwoesting

Vleesgigant JBS is het grootste en een van de meest vervuilende vleesbedrijven ter wereld. Het bedrijf draagt bij aan ontbossing en natuurverwoesting in de Amazone en uit onderzoek blijkt dat de methaanuitstoot van het bedrijf hoger is dan die van Shell en ExxonMobil samen. JBS is in staat om elke dag 14 miljoen dieren te slachten. De multinational is daarnaast ook in verband gebracht met corruptieschandalen en mensenrechtenschendingen. JBS is van oorsprong een Braziliaanse multinational, maar sinds vorig jaar is het hoofdkantoor (op papier) in Nederland gevestigd.

Destructieve groeiplannen

JBS heeft aangekondigd tussen de 5 en 6 miljard dollar te investeren in nieuwe projecten wereldwijd. Het grootste gedeelte daarvan wordt geïnvesteerd in Nigeria, om nieuwe vleesverwerkingsfabrieken en infrastructuur te realiseren. Op dit moment bestaat er nog geen intensieve veehouderij in Nigeria en wordt vee door lokale boeren op kleine schaal gehouden en verkregen uit buurlanden. Het grootste deel van het vlees dat JBS in Nigeria gaat produceren is bestemd voor export naar het Midden-Oosten en dus niet voor de Nigeriaanse bevolking zelf.

Elizabeth Atieno, campaigner bij Greenpeace Afrika: “De groei van het vleesimperium van JBS gaat hand in hand met milieuvernietiging, enorme uitstoot, mensenrechtenschendingen, corruptie en een totaal gebrek aan transparantie. Nu is het bedrijf van plan dit bedrijfsmodel naar Sub-Sahara Afrika te exporteren. De roofzuchtige expansie van JBS in Nigeria zorgt er niet alleen voor dat de uitstoot de komende decennia blijft stijgen, maar dreigt ook onomkeerbare milieuschade te veroorzaken en kleine boeren te verdrijven om de zakken van rijke internationale elites te vullen.”

Juridische stap tegen JBS

JBS en de Nigeriaanse overheid geven, ondanks verzoeken van lokale groepen, geen openheid van zaken over de deal die zij gesloten hebben en de impact die dat heeft op de lokale bevolking. Maatschappelijke organisaties in Nigeria hebben ernstige zorgen geuit over de milieu-, gezondheids- en sociale risico’s die gepaard gaan met de uitbreidingsplannen.

Greenpeace en lokale maatschappelijke organisaties eisen van JBS transparantie over de groeiplannen. Daarom zet Greenpeace Nederland juridische stappen en heeft een officiële brief gestuurd waarin JBS wordt verzocht om meer informatie vrij te geven over de milieu-impact van zijn activiteiten. Als JBS niet op dit verzoek ingaat, zal Greenpeace Nederland een verzoekschrift indienen bij de rechter om de gevraagde informatie te verkrijgen. Greenpeace stelt dat de milieuschade en methaanuitstoot die de activiteiten van JBS veroorzaken in strijd zijn met de Nederlandse zorgplicht, en dat de uitbreidingsplannen van JBS in Nigeria en daarbuiten deze schade zullen verergeren.