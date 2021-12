Oerlemans Packaging Group neemt verpakkingsproducent Stempher over

De aandeelhouders van Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher en de Oerlemans Packaging Group hebben overeenstemming bereikt over de overname van Stempher door de Oerlemans Packaging Group. Arjen van de Werve (directeur Stempher) en Joan Hanegraaf (DGA Oerlemans Packaging Group) hebben deze week hun samenwerking bezegeld waardoor Stempher één van de zeven bedrijven wordt die samen de Oerlemans Packaging Group vormen.

De Oerlemans Packaging Group heeft met acht productielocaties in Nederland een sterke positie in de Nederlandse verpakkingsindustrie. De in 1890 opgerichte Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher produceert op twee productielocaties in Rijssen papieren zakken en polyethyleen zakken, buis en foliën voor verschillende marktsegmenten.

“Door deze acquisitie wordt het productportfolio van de Oerlemans Packaging Group verder uitgebreid en kunnen we onze klanten nog beter bedienen met een breed scala aan verpakkingsoplossingen en folies,” vertelt Hanegraaf; “We zien dat de cultuur en mentaliteit van de bedrijven goed bij elkaar passen qua waarden en normen. Zo is Stempher ook zeer actief op het gebied van verduurzaming – in lijn met het credo van Oerlemans Packaging – “the Sustainable Innovator”.

Papieren zakken

Van de Werve is ook enthousiast: “Naast een verbreding van het productaanbod met onder andere papieren zakken hebben we ook op het gebied van innovatie en kwaliteit veel te bieden. Met de Oerlemans Packaging Group als nieuwe eigenaar creëren we een unieke positie met zes zusterbedrijven. We hebben om deze redenen ontzettend veel vertrouwen in deze onderneming!”

De overname is tot stand gekomen na een zorgvuldig proces van overleg met de betrokken aandeelhouders van beide partijen. Door de nieuwe situatie gaat Stempher ook samenwerken met het Oerlemans Technology Centre en het Oerlemans Repro Centre waardoor ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, productinnovatie en reprografie verder kunnen worden versneld. Op deze wijze werkt iedereen bij de Oerlemans Packaging Group aan de verdere groei van het bedrijf, wat door deze versterking uit bijna 750 betrokken vakmensen bestaat.

Profiel Stempher

De producten van Stempher worden wereldwijd geleverd in een breed scala aan product-markt combinaties: Zuivel (melk-/weipoeder), voedingsmiddelen, diervoeders, petfood, agrarische industrie, potgronden, turf en meststoffen, chemie, bouwmaterialen, zand en grind en de hout-/strovezel industrie. Denk hierbij aan papieren open mond/kruisbodem en ventiel zakken, mono- en co-extrusie vlakfolie, buis- en heavy duty zakken en balen. De kwaliteitsstandaarden zijn volgens de ISO 9001, HACCP/ BRC en de ISO 26000 norm. In totaal werken er ongeveer 120 medewerkers op de twee productielocaties in Rijssen (Overijssel).

Met de overname breidt het productportfolio van de groep nog meer uit en worden klanten nog beter en completer geholpen met hun verpakkingen en folies!