Biologische coöperatie Odin won bij de ‘Bio-verkiezing van het Jaar’ in Amersfoort de titel ‘Bio-bedrijf van het Jaar’. De jaarlijkse verkiezing werd georganiseerd door BioNederland en FoodPersonality.

In een warme Prodentfabriek mocht Odin Foodcoop aan het einde van de avond de prijs ‘Bio-bedrijf van het Jaar’ in ontvangst nemen. “Een bedrijf waarin biologisch altijd centraal staat, zonder concessies”, aldus de jury van de Bio-verkiezing. “Odin timmert ongelooflijk aan de weg, zit vol vernieuwde energie en bouwt met haar coöperatie aan een compleet biologisch ecosysteem, van boer tot winkel. Voor de jury een no-brainer: Odin is ‘Bedrijf van het Jaar’.”

Pionier met een duidelijke missie

Merle Koomans van den Dries, algemeen directeur Odin: “We zijn natuurlijk vereerd met deze titel. Odin is een pionier in de biologische sector met een donkergroen hart. We kiezen al 43 jaar zeker niet voor de makkelijkste weg, maar proberen elke dag steeds meer het positieve verschil te maken voor een beter, gezonder en eerlijker voedselsysteem. Gewoon via de dagelijkse boodschappen. En dat doen we samen met al die mensen die bij Odin werken, producten leveren, klant zijn, lid zijn. Deze prijs is een erkenning voor al die mensen die samen met ons aan onze missie werken.”

Felicitaties aan alle winnaars

We feliciteren natuurlijk alle winnaars van gisteravond. En dat waren er veel! Speciale felicitaties voor onze leveranciers: Sapinca, Lovechock, Bastiaansen en Bee Honest. Jara en Gerjo van biodynamische boerderij Ruimzicht in Halle werden ‘Bio-boer van het Jaar’. Directeur van Stichting Demeter Bert van Ruitenbeek kreeg de ‘Bio-manager Oeuvreprijs’.

Odin Foodcoop

Odin Foodcoop is een leden-gedragen coöperatie die zich inzet voor 100% biologische, liefst biodynamische en transparant geproduceerde voeding. De missie van Odin is om samen gezonde en eerlijke voeding aantrekkelijk en toegankelijk te maken, door het bouwen van een eerlijk en duurzaam voedselsysteem, waarin mens, natuur en voedsel met elkaar verbonden worden. Met een groothandel, meer dan 40 eigen winkels, een bezorgdienst en 23.000 huishoudens die mede-eigenaar zijn via de coöperatiestructuur zet zij zich in voor een landbouw- en voedselketen die ecologisch regeneratief is, sociaal rechtvaardig en economisch toekomstbestendig, van bodem tot bord.