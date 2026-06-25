Bij de Bio-verkiezing 2026 heeft Lidl drie awards gewonnen, daarmee is de supermarktketen de grote winnaar. Tijdens de Bio-Verkiezing van het Jaar worden inspirerende producten, boeren, managers, bedrijven en initiatieven in de biologische sector in de schijnwerpers gezet.

De biologische aardbeien van Lidl wonnen zowel de Huismerk-Vers categorie, als de prijs voor Bio-Product van het Jaar. Een mooie waardering voor het harde werk van de groente en fruit inkoopafdeling, die in samenwerking met leverancier Fossa Eugenia heeft laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om aardbeien biologisch te telen.

Goedkoopste in biologisch

Daarnaast is Head of Purchasing Frank van den Brink uitgeroepen tot Bio-Manager van het Jaar. Hij krijgt de award vanwege zijn inzet om biologisch eten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken. Met succes: zo was er onlangs de erkenning van de Consumentenbond dat Lidl de goedkoopste is in biologisch.