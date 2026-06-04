Tijdens de negende editie van de verkiezing zijn woensdagavond 3 juni drie bijzondere vrouwen onderscheiden voor hun impact op het bedrijfsleven en de samenleving. Burgemeester Carola Schouten reikte dit jaar voor het eerst de awards uit en daarmee kreeg de verkiezing een extra bijzonder karakter. Nadia Fani (Coastruction), Kelly Ruigrok (GSES – Global Sustainable Enterprise System) en Rilana Brand LL.M (Sociale Verzekeringsbank) werden verkozen tot Rotterdamse Zakenvrouw van het jaar 2026!

Volgens Danielle de Wilde, voorzitter van Stichting Rotterdamse Zakenvrouw, laten de winnaressen zien hoe veelzijdig vrouwelijk leiderschap eruitziet. “Deze drie vrouwen zijn actief in totaal verschillende werelden, maar hebben één belangrijke overeenkomst: zij creëren positieve verandering. Met hun visie, ondernemerschap en leiderschap bouwen zij aan oplossingen voor de uitdagingen van vandaag én morgen. Daarmee zijn zij een inspiratie voor de volgende generatie vrouwelijke leiders.”

Burgemeester Carola Schouten deelde dat ze trots is op de finalisten en op het feit dat er zoveel vrouwelijk talent in de stad is. “Ik denk dat vrouwelijk leiderschap en ondernemerschap steeds meer vanzelfsprekend wordt, maar dat het toch belangrijk is om het zichtbaar te maken. Er zijn nog veel situaties waarin je als vrouw de enige vrouw of een van de weinigen in een gezelschap bent. Het gaat erom dat je ook op de bepalende posities een goede mix hebt van vrouwen en mannen, omdat ze allemaal een andere inbreng hebben. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat vrouwelijk leiderschap en ondernemerschap leiden tot innovaties die anders mogelijk nooit waren ontwikkeld. Omdat vrouwen met een andere blik naar zaken kijken. Als we dat niet onderkennen met elkaar en het zich niet door vertaalt in meer vrouwen aan de top, dan geloof ik dat we nog een lange weg te gaan hebben”.

Transparantie in duurzaamheid bevorderen

Kelly richtte GSES op met een duidelijke missie: duurzaamheid meetbaar, transparant en verifieerbaar maken. Wat begon als een visie om meer verantwoording af te dwingen voor duurzaamheidsprestaties, is uitgegroeid tot een internationaal erkend platform dat organisaties, overheden en toeleveringsketens wereldwijd ondersteunt.

Vandaag de dag stelt GSES bedrijven in staat hun duurzaamheidsprestaties te benchmarken, te valideren en te verbeteren met behulp van internationaal erkende frameworks en onafhankelijk geverifieerde data. Door duurzaamheidsambities om te zetten in meetbare acties, kunnen organisaties betere beslissingen nemen en met vertrouwen vooruitgang aantonen.

De jury benadrukte Kelly’s vermogen om vanuit Rotterdam een ​​bedrijf op te bouwen dat wereldwijd impact heeft. Door een combinatie van visie, doorzettingsvermogen en ondernemersgeest heeft ze een platform ontwikkeld dat organisaties helpt te navigeren in een steeds complexer wordend duurzaamheidslandschap.

Over de verkiezing

Sinds 2017 organiseert Stichting Rotterdamse Zakenvrouw elk jaar dé verkiezing voor vrouwelijk ondernemerschap en leiderschap in de regio. Waarom? Omdat het nog steeds nodig is. Zolang bij woorden als “ondernemer”, “directeur” of “bestuurder” in eerste instantie een man wordt gedacht, blijven zichtbare vrouwelijke rolmodellen essentieel. Zolang de loonkloof bestaat en Nederland in de onderste regionen bungelt op het gebied van vrouwen aan de top, zijn initiatieven als deze onmisbaar.

Met deze verkiezing willen we krachtige vrouwen uit Rotterdam en omgeving in de spotlight zetten. Vrouwen die anderen inspireren om óók te kiezen voor hun carrière, om te groeien, om te leiden en te ondernemen. Want Rotterdam barst van het vrouwelijk talent, het verdient alleen meer podium!

De verkiezing kent drie categorieën:

Ondernemer/eigenaar (met minimaal 50% van de aandelen)

(met minimaal 50% van de aandelen) Directeur/manager (in loondienst)

(in loondienst) Aanstormend talent (minder dan 5 jaar actief)

Ieder jaar worden 15 vrouwen genomineerd. Alle kandidaten krijgen toegang tot onze actieve businessclub: een netwerk van oud-deelnemers, juryleden, sponsoren en bestuur. Zo bouwen we samen aan een sterke, diverse en zichtbare community van vrouwelijke leiders.

Lees het interview met Kelly op Rijnmond.

Op de foto: Kelly Ruigrok, burgemeester Carola Schouten, Nadia Fani en Rilana Brand. Foto: Rens Bok