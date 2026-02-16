Binnen de bouw- en infrasector wordt hergebruik van materialen steeds belangrijker. Ook bij Dura Vermeer zetten ze vol in op circulair bouwen. Daarmee dragen ze bij aan een duurzame en toekomstbestendige infrastructuur. Veiligheid, wet- en regelgeving en technische voorschriften stellen daarbij duidelijke kaders. Het project PHS Nijmegen laat zien dat hergebruik van materialen op grote schaal mogelijk is, zonder concessies te doen aan veiligheid en kwaliteit.

Meer hergebruik dan ooit binnen railprojecten

De komende jaren is Dura Vermeer in opdracht van ProRail aan de slag met het toekomstbestendig maken van station Nijmegen. Binnen de railprojecten van Dura Vermeer is niet eerder op deze schaal gewerkt met hergebruikte materialen. Deze stap is mogelijk dankzij de aanleg van het nieuwe opstelterrein op emplacement Nijmegen. De sporen op dit terrein zijn geen zogenoemde hoofdsporen en worden daardoor minder zwaar belast. Dit biedt ruimte om hergebruikte spoorstaven en dwarsliggers toe te passen. Deze materialen zijn afkomstig van andere railprojecten binnen Dura Vermeer.

Dwarsliggers, spoorstaven, wissels en koper Van de in totaal 9.233 benodigde dwarsliggers, bestaat maar liefst 66 procent uit hergebruikte liggers. Van de 14.051 spoorstaven is 57 procent opnieuw ingezet. Daarnaast zijn vier eerder gebruikte wissels toegepast op het opstelterrein. Dit zorgt voor een aanzienlijke reductie van CO2-uitstoot.

Ook worden materialen tijdelijk ingezet om ze na afloop weer beschikbaar te maken voor hergebruik op andere projecten. Een goed voorbeeld hiervan is het koper dat vrijkomt uit de oude bovenleidingsportalen. Dit wordt niet afgevoerd als afval, maar omgesmolten en opnieuw toegepast. Ook klikbuizen, die worden gebruikt om kabels en leidingen tijdelijk te beschermen, worden op andere projecten hergebruikt.

Gesloten grondbalans

Hergebruik beperkt zich niet tot het spoor zelf. Binnen het project werkt Dura Vermeer met een gesloten grondbalans. Grond die vrijkomt bij werkzaamheden wordt op een andere plek binnen het project opnieuw gebruikt. Zo wordt de uitgegraven grond bij de voorbouwlocatie weer gebruikt bij de bouw van het nieuwe perron. Op deze manier hoeft er geen grond te worden af- of aangevoerd. Dat leidt tot minder transportbewegingen, minder uitstoot en minder hinder voor de omgeving.

Veiligheid en kwaliteit staan voorop

Hergebruik biedt duidelijke voordelen. Het is duurzamer dan het produceren en transporteren van nieuwe materialen en vaak ook kostenefficiënter, zeker wanneer materialen al in eigen bezit zijn. Tegelijkertijd is hergebruik niet in alle situaties mogelijk. Materialen moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen en geschikt zijn voor een veilige en langdurige toepassing.

Met het project PHS Nijmegen zet Dura Vermeer een belangrijke stap in het verder verduurzamen van railprojecten en laten ze zien hoe circulair werken in de praktijk vorm krijgt.

Op naar Net Zero

“Dura Vermeer heeft een duidelijk doel voor ogen. Halvering van de CO2-uitstoot in 2030 en in 2050 moet de uitstoot zelfs naar nul. Bij circulair bouwen draait alles om het hergebruik van materialen en het verminderen van het gebruik van primaire bouwstoffen. Hergebruik van materialen is een van de manieren waarop wij, samen met partners, in de praktijk vormgeven aan onze duurzaamheidsdoelen. Zo gaan wij samen Op naar Net Zero!”