Nyenrode Business Universiteit mag zich officieel B Corp noemen. Deze internationale erkenning bevestigt dat de universiteit voldoet aan hoge standaarden op het gebied van sociale en ecologische impact, transparantie en verantwoord ondernemerschap. Met deze certificering sluit Nyenrode zich aan bij een wereldwijd netwerk van meer dan 9.500 bedrijven. Nyenrode is het 500ste gecertificeerde bedrijf in de Benelux.

Meer dan erkenning – een verantwoordelijkheid

Micky Adriaansens, bestuursvoorzitter bij Nyenrode ziet de certificering als een aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen weg. “De B Corp certificering is voor ons meer dan een erkenning; het is onze belofte om voortdurend te blijven verbeteren,” zegt Adriaansens, “Als business universiteit leiden we de leiders van morgen op. Deze certificering versterkt onze missie: shaping responsible leaders for a sustainable future en benadrukt dat we zelf ook verantwoordelijkheid nemen – in ons beleid, ons onderwijs, onze partnerships en onze impact op de samenleving.”

Tessa van Soest, Executive Director B Lab Benelux: “B Lab is ontzettend blij dat Nyenrode Business Universiteit de B Corp certificering heeft behaald. Dit is een grote mijlpaal in hun aanpak om positieve impact te maken en duurzaamheid nog beter te verankeren. Wij kijken uit naar de vervolgstappen van Nyenrode en verwelkomen hen als 500e B Corp van harte in onze community!”

B Corp certificering: blijvend werken aan duurzaamheid

B Corp is een internationale certificering voor bedrijven die winst combineren met positieve maatschappelijke impact. De certificering wordt toegekend door B Lab, een non-profitorganisatie die bedrijven beoordeelt op vijf impactgebieden: bestuur, medewerkers, milieu, klanten en gemeenschap. Nyenrode behaalde 90,3 punten, zoals vermeld in de publieke directory van B Lab. Om gecertificeerd te worden, moeten bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ook juridisch vastleggen. Elke drie jaar vindt hercertificering plaats om te waarborgen dat bedrijven blijven voldoen aan de steeds strengere normen.