Tata Consultancy Services (TCS), een wereldwijde leider in IT-diensten, consulting en bedrijfsoplossingen, en Nyenrode Business Universiteit presenteren voor het eerst de resultaten van hun gezamenlijke Sustainability Action Barometer 2026 (SAB). De SAB meet de voortgang van bedrijven in de Benelux bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Het onderzoek laat zien dat duurzaamheid voor bedrijven in de Benelux definitief is verschoven van nevenactiviteit naar de kern van de bedrijfsstrategie. 53% van de ondervraagde senior beslissers bij grote organisaties (omzet >$1 miljard) noemt duurzaamheid inmiddels een strategische topprioriteit, binnen twee jaar verwacht 83% dat dit het geval is. Tegelijkertijd maakt de SAB zichtbaar dat er grote uitdagingen zijn om de stap van ambitie naar uitvoering te maken. De uitdagingen variëren, van de noodzaak om sector breed tot concrete gestandaardiseerde doelen te komen en consistent overheidsbeleid tot de inzet van technologie en leiderschap ten tijde van geopolitieke onzekerheid.

De studie kijkt naar randvoorwaarden zoals governance, financiering, technologie/AI, supply chain & circulariteit, rapportage en samenwerking. Daarmee biedt de SAB nieuwe inzichten in de huidige knelpunten, prioriteiten en lessen voor het bredere bedrijfsleven.

De koppeling tussen technologie en duurzaamheid

Het onderzoek richt zich op de zogeheten twin transformatie: de nauwe verwevenheid tussen digitale transformatie en duurzaamheidsagenda’s. Voor organisaties die te maken hebben met toenemende ESG-eisen is technologie essentieel. Het maakt robuuste rapportage mogelijk en biedt het inzicht dat nodig is om complexe, data-intensieve supply chains te beheren.

“Veel organisaties hebben hun duurzaamheidsambities scherp geformuleerd, maar worstelen nog met de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. Governance, betrouwbare data, consistent overheidsbeleid, leiderschap en samenwerking in ecosystemen blijken daarbij cruciale succesfactoren.” aldus prof. dr. Désirée van Gorp, Nyenrode Business Universiteit.

De vooruitgang tot nu toe

De barometer laat zien dat duurzaamheid voor bedrijven in de Benelux steeds vaker verschuift van intentie naar uitvoering. Waar het onderwerp eerder vooral in beleid en rapportage werd verankerd, raakt het nu dieper geïntegreerd in brede veranderprogramma’s, operationele aansturing en ketensamenwerking. In meerdere sectoren ontstaat een duidelijke kopgroep die duurzaamheid koppelt aan digitalisering en circulariteit, en daarmee sneller vaart maakt met concrete initiatieven. Tegelijkertijd maakt de SAB zichtbaar waar het nog schuurt. De integratie in de dagelijkse operatie is niet overal even volwassen, de keten blijft een cruciale bottleneck en het verschil tussen “meedoen” en “echt opschalen” is nog groot. Juist in die spanning, tussen strategische ambitie en praktische uitvoerbaarheid, zit de belangrijkste les uit dit onderzoek: organisaties die nu investeren in governance, data en samenwerking door de waardeketen heen, zijn het best gepositioneerd om de komende jaren beslissende vooruitgang te boeken.

Kiran Gupta, Global Head of Sustainability Services bij TCS, licht toe: “De SAB maakt duidelijk dat de strategische intentie er is, maar dat de implementatie de grootste uitdaging blijft. Duurzaamheid is geen vraagstuk dat één onderneming alleen kan oplossen; het vereist diepere samenwerking tussen sectoren, robuuste KPI’s en stabiele beleidsondersteuning. Samen met Nyenrode blijft TCS werken aan het aanjagen van een nieuw tijdperk waarin data, technologie en collectieve ambitie de weg vrijmaken voor een bloeiende, regeneratieve bedrijfstransformatie.”

De bevindingen van de Sustainability Action Barometer 2026 wijzen op een duidelijk omslagpunt: duurzaamheid is geen last meer, maar een motor voor toekomstige waardecreatie, innovatie en concurrentievoordeel. Bedrijven die hun ambities nu vertalen in concrete, schaalbare actie, ondersteund door sterke governance, slimme data-analyse en échte partnerships in de supply chain, plukken daar direct de vruchten van.

Voor bedrijven in de Benelux dient de Barometer als een essentiële gids: wie de twin transformatie vandaag volledig omarmt, kan zich onderscheiden, vooroplopen en een sleutelrol spelen in het vormgeven van een duurzame en welvarende toekomst.

Over de Benelux Sustainability Action Barometer 2026

De Sustainability Action Barometer 2026 is een toonaangevend onderzoek dat de duurzaamheidsvoortgang van cruciale sectoren in de Benelux gedetailleerd in kaart brengt, inclusief hun ambitieuze Net Zero-doelstellingen voor 2030 en 2050. Het onderzoek bundelt de kwantitatieve

inzichten van ruim 100 senior leiders met 19 diepgaande interviews met executives. Dit geheel biedt een scherp beeld van de concrete organisatorische verbintenissen, de huidige volwassenheidsniveaus en de uitdagingen die de uitvoering van duurzaamheid kenmerken binnen het steeds veranderende mondiale klimaatlandschap.