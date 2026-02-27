Zechstein Minerals, dat wellness en cosmetische magnesiumzout uit Veendam wereldwijd verkoopt, is sinds begin februari officieel gecertificeerd als B Corporation. Met deze internationale erkenning door B Lab, de non-profitorganisatie achter de certificering, sluit het bedrijf zich aan bij een groeiende gemeenschap van ondernemingen die niet alleen sturen op financiële resultaten, maar ook aantoonbaar waarde creëren voor mens, milieu en maatschappij. Bij B Corp gaat het niet om een eenmalige certificering maar over zogenoemde continious improvement. Hierbij moeten bedrijven elke 3 en 5 jaar her certificeren om deze erkenning te behouden. Nederland zelf kent op dit moment circa 450 gecertificeerde bedrijven. Zechstein Minerals is daarmee het eerste bedrijf in Veendam met een B Corp certificaat.

Eind vorig jaar wist het bedrijf ook al haar ISO certificering te behalen. Maar met name deze B Corp certificering onderstreept de koers die Zechstein Minerals al langer vaart: verantwoord ondernemen met oog voor de lange termijn en met een sterke lokale verankering in Veendam en omgeving. “Deze manier van ondernemen zit in ons DNA, ik ben ontzettend trots op ons team dat we deze certificering hebben weten te behalen, ik wil gewoon graag iets terug doen voor de omgeving” aldus Rianne Hooiveld, CMO van Zechstein Minerals.

Van Veendam, Voor Veendam

Zechstein Minerals ziet haar rol nadrukkelijk in samenhang met de regio waarin zij opereert. Onder andere via de maatschappelijke partner Magnesium Kuurstad Veendam (MKV) zal het bedrijf passende maatschappelijke en economische ontwikkelingen in en rond Veendam ondersteunen. Daarbij gaat het om initiatieven die bijdragen aan leefbaarheid, werkgelegenheid en toekomstbestendigheid van de regio.

Daarnaast werkt Zechstein Minerals samen met andere lokale ondernemers aan plannen om de Zechstein bron en de herkomst van haar producten zichtbaarder te maken in het centrum van Veendam met als thema “Van Veendam, Voor Veendam”, waarin de verbinding tussen natuurlijke grondstoffen, lokale bedrijvigheid en de gemeenschap centraal staat. Deze plannen bevinden zich in een verkennende fase en dienen als opmaat naar verdere initiatieven, binnenkort meer hierover.

Investeren in de toekomst

In lijn met de B Corp-filosofie blijft Zechstein Minerals investeren in duurzame en veilige bedrijfsvoering. Dit voorjaar start de bouw van het Zechstein Magnesium Innovatie Centrum (ZMIC), een belangrijke stap in het verder versterken van kennis, innovatie en verantwoorde winning en verwerking van mineralen.

Verantwoordelijkheid en veiligheid voorop

Zechstein Minerals gelooft dat toekomstige economische ontwikkeling vanuit de Zechstein bron hand in hand moet gaan met transparantie, veiligheid en respect voor de omgeving. Als B Corp neemt het bedrijf nadrukkelijk verantwoordelijkheid voor de beperkte, indirecte impact van haar bedrijfsvoering, en zoekt hiervoor actief de dialoog met overheden, omwonenden en andere stakeholders.

“In discussies over de toekomst van grondstoffenwinning en ondergrondgebruik is het essentieel dat veiligheid van burgers, draagvlak in de omgeving en duurzame alternatieven centraal blijven staan,” aldus de directie. “Wij willen zichtbaar en aanspreekbaar zijn als onderneming die investeert in oplossingen die passen bij deze regio en haar inwoners.”

Met de B Corp-certificering bevestigt Zechstein Minerals haar ambitie om een betrouwbare, betrokken en toekomstgerichte partner te zijn – voor Veendam en daarbuiten.