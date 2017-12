Nuon en AkzoNobel tekenen innovatief leveringscontract voor groene energie

Nuon gaat flexibele energie leveren aan chemielocaties van AkzoNobel in Nederland, als onderdeel van een stroomleverovereenkomst van 1,5 TWh per jaar. Deze overeenkomst biedt AkzoNobel mogelijkheden om de voordelen te benutten van flexibiliteit in chemische productie en de eigen elektriciteitsopwekking. Daarmee worden fluctuaties in het netwerk opgevangen en kostenvoordelen behaald.

De innovatieve oplossing – voor de locaties Delfzijl, Hengelo en Rotterdam – levert toegang tot de energiemarkt en brengt AkzoNobel’s strategische en duurzaamheidsdoelen dichterbij. Het contract maakt het mogelijk om in de toekomst van andere partijen groene energie in te kopen en nieuwe PPA’s (Power Purchase Agreements) af te sluiten. Nuon biedt AkzoNobel toegang tot die energiemarkten via haar handelsvloer.

“Deze overeenkomst onderstreept ons streven naar gebruik van duurzamere energiebronnen en het balanceren van aanbod van energie uit zon en wind,” zegt Knut Schwalenberg, directievoorzitter van AkzoNobel Nederland. “Het helpt ons verder op weg naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2050.”

Peter Smink, CEO van Nuon: “We maken klimaat-slimmer leven mogelijk en helpen onze partners om duurzamer te worden. Een slim en flexibel energiesysteem biedt enorme voordelen voor partners als AkzoNobel. Het helpt ze om energie flexibel en efficiënt in te zetten. Het gaat hier niet alleen om een investering in de Nederlandse energiemarkt, het helpt ook AkzoNobel om klimaatneutraler te worden.”

De structuur van de overeenkomst is uit te breiden naar de energieportefeuille van AkzoNobel in Duitsland, Denemarken en Zweden.